“Avrupa er meydanında kafa tutmaya başladık”
Sektörde kümelenmenin rekabetle işbirliğinin bir arada yürümesini sağladığını belirten OSTİM Başkanı Orhan Aydın, üyelerinin Avrupa'da er meydanına çıkıp oradaki kümelerle yarışabildiğini, "Biz sizden daha iyi yapabiliyoruz" diyebildiklerini söyledi.
Sektörde kümelenmenin rekabetle işbirliğinin bir arada yürümesini sağladığını belirten OSTİM Başkanı Orhan Aydın, üyelerinin Avrupa'da er meydanına çıkıp oradaki kümelerle yarışabildiğini, "Biz sizden daha iyi yapabiliyoruz" diyebildiklerini söyledi.
Kaynak: Dunya.com