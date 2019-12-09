Avrupa elemesi

09.12.2019 16:51 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:52

4. Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması'nın 2020 finali için geri sayım başladı. Önümüzdeki yılİstanbul'da dördüncü kez yapılacak olan yarışma için başvurularda bütün hızıyla devam ediyor. Yarışma için Türkiye'nin yanı sıra Türklerin yoğun olarak yaşadıkları Avrupa ve Türki Cumhuriyetler'de de elemeler yapılarak sinemaya yeni yüzler kazandırılması hedefleniyor. Bu yıl ki Avrupa elemeleriise Almanya'nın Düsseldorf kentinde gerçekleştirildi. Yarışmanın Avrupa sorumlusu olan Gülnaz Ajans Akademi tarafından gerçekleştirilen elemeye katılım oldukça yoğun oldu. Jüri üyeliklerini, jüri başkanı Tamer Karadağlı, Volkan Severcan, Yılmaz Morgül, Ayça Kuru, Adem & Havva Estetik ve Cerrahi Merkezi sahibesi Özlem Safiye Kurt, Avukat Kasım Aksoy,Mustafa İsmet Mercan ve Gülnaz Çalıkoğlu tarafından gerçekleştirilen Almanya elemesinde bir kız ve bir bayan asil yarışmacı ile bir kız ve bir erkek yarışmacı da yedek olarak seçildiler. Almanya'da seçilen bay ve bayan finalistler İstanbul'da 31 Mayısve 9 Haziran tarihlerinde Wow Hotel İstanbul Yeşilköy'de yapılacak kampa katılma hakkı elde ettiler.

Avrupa'nın kral ve kraliçe adayları seçildi…

Elemelerde seçilen bayan finalist Linda Gündüz, 19 yaşında ve Kiev doğumlu. Duisburg'ta yaşayan Linda Gündüz 1.80 boyunda ve öğrenci. Erkek katılımcılar arasından final gecesi için seçilen erkek aday yarışmacı Şevki Eren Sancak'da 19 yaşında ve Almanya doğumlu. Yarışmaya Lünen kentinden katılan yarışmacı 1.85 boyunda ve öğrenci. Jürinin oldukça zorlandığı elemelerde Ceyda Pınar ve Yasin Kanat'da yedek olarak seçildiler.

Yarışmanın elemeleri için Almanya'ya gelen jüri üyeleriniBlue Angel, Emmafish, ve Trüffel adlı restaurantlar ağırladılar…

Kaynak: Bültenler