Avrupa Eğitim Vakfınca düzenlenen yarışmanın ödül töreni başkentte yapıldı

ANKARA (AA) - Avrupa Eğitim Vakfınca (European Training Foundation-ETF) düzenlenen "Yeşil Beceriler Ödülü" yarışmasının ödül töreni Ankara'da gerçekleştirildi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu binasında düzenlenen törende konuştu.

Meyer-Landrut, küresel ısınmayla mücadelede devletlerin, özel şirketlerin ve bireylerin katkı sunması gerektiğini belirterek, başarıya ulaşılması için genç kuşakların harekete geçmesini istedi.

Genç kuşakların, iklim meselesiyle başa çıkmak adına bilinçli olması gerektiğini vurgulayan Meyer-Landrut, "Genç kuşakların farkındalık içerisinde olması ve bu doğrultuda çalışmalara katılması önem taşıyor." dedi.

"Yeşil Beceriler Ödülü"ne layık görülen Altındağ Atatürk Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Dr. Selçuk Yusuf Arslan da 15 yıllık bilişim teknolojileri öğretmeni olduğunu anlatarak, yaptığı çalışmalara değindi.

Karbon ayak izi hesaplayan bir yazılım geliştirdiğini ifade eden Arslan, öğrencileriyle farklı projeler yaptığını ve bunları oyunlaştırarak onların öğrenme sürecini keyifli hale getirdiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Büyükelçi Meyer-Landrut tarafından Arslan'a ödülü verildi.

Dereceye girenler halk oylamasıyla belirlendi

Küçük yaş grubundaki öğrencilere hidrojen yakıt pillerini eğitsel yazılımla eğlenceli şekilde öğreten projeleriyle "FCHgo! Proje Yarışması"nda dünya birincisi seçilen Altındağ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ile öğrencileri, çevre ve kodlama üzerine geliştirdikleri farklı projelerle ETF tarafından düzenlenen Yeşil Beceriler Ödülü'nü kazanmıştı.

ETF tarafından düzenlenen Yeşil Beceriler Ödülü yarışmasına, 39 ülkeden 134 başvuru yapılmış, finale kalan 11 çalışmada dereceye girenler halk oylamasıyla belirlenmişti.

Bilişim teknolojileri öğretmeni Arslan'ın danışmanlığında okulda yürütülen "kodlama eğitiminde çevre temalı çalışmalar" en çok oy alan 3 çalışma arasına girmişti.

25 Haziran'da ETF ve UNESCO tarafından düzenlenen çevrim içi ödül töreninde, Arslan, Filistin ve Hindistan'la birlikte yarışmanın üç kazananından biri seçilerek ödülü almaya hak kazanmıştı.

"Karbon ayak izi" hesaplayan bir yazılım geliştiren Arslan, kullanıcıların farkındalıklarını artırmayı amaçlarken, oyunlaştırmada kullanılan yazılım, kullanıcıların karbon ayak izini hesaplarken aynı zamanda karbon ayak izinin nasıl azaltılabileceğine dair öneriler de sunuyor.