Avrupa Duatlon Şampiyonası, Romanya'da düzenlenecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avrupa Duatlon Şampiyonası, Romanya'da düzenlenecek

Avrupa Duatlon Şampiyonası, Romanya'da düzenlenecek
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Standart ve sprint mesafelerde koşulacak Avrupa Duatlon Şampiyonası'nın 30 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde Romanya'da yapılacağı bildirildi.

Standart ve sprint mesafelerde koşulacak Avrupa Duatlon Şampiyonası'nın 30 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde Romanya'da yapılacağı bildirildi.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, yaş grupları için kayıtların açıldığı belirtildi.

Açıklamada, sporcuların şampiyonaya katılmak için federasyona dilekçeyle başvuru yapması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

Salgında umutları yeşertecek haber! Türkiye'de üretilecek Sputnik V aşısının koruma oranı yüzde 97,6 olarak açıklandı
Salgında umutları yeşertecek haber! Türkiye'de üretilecek Sputnik V aşısının koruma oranı yüzde 97,6 olarak açıklandı
Sağlık Bakanlığı'ndan Hindistan iddialarına yalanlama
Sağlık Bakanlığı'ndan Hindistan iddialarına yalanlama
Sezgin Baran Korkmaz asıl şimdi yandı! Bekçi Ziyaattin üzerinden kurduğu ağ deşifre edildi
Sezgin Baran Korkmaz asıl şimdi yandı! Bekçi Ziyaattin üzerinden kurduğu ağ deşifre edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Haydar Akar Engin Özkoç Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Feyza Aktan Burak Sergen Şeyma Subaşı Barış Murat Yağcı
Spor Gökhan Gönül Hüseyin Göçek Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Kavga
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Avrupa Duatlon Şampiyonası, Romanya'da düzenlenecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 11:51:38. #1.14#

title