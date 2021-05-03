Avrupa Duatlon Şampiyonası, Romanya'da düzenlenecek
Standart ve sprint mesafelerde koşulacak Avrupa Duatlon Şampiyonası'nın 30 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde Romanya'da yapılacağı bildirildi.
Standart ve sprint mesafelerde koşulacak Avrupa Duatlon Şampiyonası'nın 30 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde Romanya'da yapılacağı bildirildi.
Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, yaş grupları için kayıtların açıldığı belirtildi.
Açıklamada, sporcuların şampiyonaya katılmak için federasyona dilekçeyle başvuru yapması gerektiği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki