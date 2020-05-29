Avrupa Diyabet Araştırmaları Derneği: "Korona virüs olan diyabet hastaları ciddi sağlık problemleri... Avrupa Diyabet Araştırmaları Derneği, korona virüs bulaşan diyabet (şeker hastalığı) hastalarının ciddi sağlık problemleri yaşadığını ve 10 diyabet hastasından 1'inin hayatını kaybettiğini belirtti.

Avrupa Diyabet Araştırmaları Derneği, korona virüs bulaşan diyabet (şeker hastalığı) hastalarının ciddi sağlık problemleri yaşadığını ve 10 diyabet hastasından 1'inin hayatını kaybettiğini belirtti.

Avrupa Diyabet Araştırmaları Derneği, korona virüs tedavisi gören diyabet hastalarının ciddi sağlık problemleri yaşadığını duyurdu. Avrupa Diyabet Araştırmaları Derneğinin resmi dergisi Diabetologia'da yayınlanan rapora göre, korona virüs olan 10 diyabet hastasından biri hastaneye yattıktan sonraki 7 gün içerisinde hayatını kaybediyor. Fransa'da hastanelerde korona virüs tedavisi gören bin 300'den fazla diyabetli hastanın durumu incelenerek yapılan araştırmaların sonuçlara göre uzun süreli komplikasyonlar yaşayan diyabet hastaları ölüm riskine iki kat daha fazla maruz kalıyor. Üçte biri ise solunum cihazına ihtiyaç duyuyor. 75 yaşın üzerindeki hastaların ölme olasılığının ise 55 yaş altındakilere göre 14 kat daha fazla olduğu belirtildi. Hastaların yüzde 40'ından fazlası ise kalp, beyin ve bacaklarda sorunlar yaşamaya başladı. Araştırmada insülin ve diğer tedavilerin Covid-19 hastaları için bir risk faktörü olmadığı ve diyabet hastalarının normal tedavilerine devam etmesi gerektiği belirtildi. Araştırma ekibinden bir uzman, "Diyabet hastaları herhangi bir enfeksiyonla mücadelede daha yavaş oluyor" ifadesini kullandı.

Öte yandan Diabetologia dergisinde yayınlanan araştırma, Covid-19'un diyabet hastaları üzerindeki etkilerini ilk analiz eden araştırmadır. - PARİS

Kaynak: İHA