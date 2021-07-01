Avrupa devlerinin Kounde savaşı
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Avrupa devlerinin Kounde savaşı

Avrupa devlerinin Kounde savaşı
Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Haberler | Spor

Avrupa'nın dev kulüpleri, Sevilla'nın Fransız savunmacısı Jules Kounde'yi kadrosuna katmak için rekabet ediyor.

Avrupa'nın dev kulüpleri, Sevilla'nın Fransız savunmacısı Jules Kounde'yi kadrosuna katmak için rekabet ediyor. Sevilla'da gösterdiği performansla Fransa Milli Takımı'na seçilen ve gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Jules Kounde için transfer iddiaları ortaya çıkmaya başladı. Real Madrid başta olmak üzere, Chelsea ve Tottenham gibi Avrupa'nın büyük takımları 22 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katmak istiyor.SANTO'NUN TOTTENHAM YÖNETİMİNDEN İLK TRANSFER İSTEĞİ Dün Tottenham'ın başına geçen Nuno Espirito Santo'nun yeni kulübünden transfer edilmesini istediği ilk isim Fransız savunmacı oldu. Ancak Kounde'nn 69 milyon Sterlinlik serbest kalma maddesi, transferin önündeki en büyük engel olarak görülüyor. Kounde'yi kadrosuna katmak isteyen tek kulüp Tottenham değil. Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Chelsea ile birlikte Sergio Ramos'un ayrılmasıyla savunmaya takviye yapması beklenen Real Madrid de 22 yaşındaki stoperin durumunu yakından takip ediyor. REAL MADRİD'DEN TAKAS FORMÜLÜReal Madrid'in Fransız stoper için bonservis bedelinin yanında, takas olarak İsco'yu da önerebileceği ifade edildi. Savunmaya takviye yapması beklenen Madrid ekibinde, geçtiğimiz sezon sadece 8 maçta ilk 11'de görev yapan Isco'nun, Kounde karşılığında Sevilla'ya gönderilmesi gündemde. Sevilla Teknik Direktörü Julen Lopetegui'nin de geçtiğimiz sezon Isco'yu öven açıklamaları hatırlatılırken, para+takas formülüyle transferin gerçekleşebileceği belirtiliyor.

EURO 2020'de de forma giyen Kounde, Sevilla ile geçtiğimiz sezon 47 maçta görev aldı. Fransız savunmacı bu maçlarda 4 gol, 1 asist yapma başarısı gösterdi. Kounde, 2019-20 sezonunda Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma başarısı da göstermişti.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan

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