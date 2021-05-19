Avrupa Deniz Harp Okulları Komutanlar Konferansı-2023 Türkiye'de yapılacak
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Avrupa Deniz Harp Okulları Komutanlar Konferansı-2023 Türkiye'de yapılacak

Avrupa Deniz Harp Okulları Komutanlar Konferansı-2023 Türkiye'de yapılacak
Anadolu Ajansı / İsa Toprak - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Avrupa Deniz Harp Okulları Komutanlar Konferansı-2023'ün Deniz Harp Okulu ev sahipliğinde Türkiye'de yapılacağını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Avrupa Deniz Harp Okulları Komutanlar Konferansı-2023'ün Deniz Harp Okulu ev sahipliğinde Türkiye'de yapılacağını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Avrupa Deniz Harp Okulları Komutanlar Konferansı-2021'in (European Naval Academies Superintendents Conference-ENASC-2021) İngiltere Deniz Harp Okulu ev sahipliğinde 18-19 Mayıs'ta video telekonferans yöntemiyle icra edildiğini belirtti.

Açıklamada, 20 ülkenin katıldığı konferansta bir sonraki etkinliğin (ENASC-2023) Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulunun 250'nci kuruluş yıl dönümünde 2023'de Deniz Harp Okulu ev sahipliğinde yapılmasına karar verildiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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