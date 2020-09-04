Avrupa'dan Rusya'ya "Navalny" baskısı artıyor Almanya Dışişleri Bakanı Rominic Raab ve İngiltere Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny'nin zehirlenmesine yönelik atılacak adımlar konusunda ortak hareket etme kararı aldığı duyuruldu.

Almanya Dışişleri Bakanı Rominic Raab ve İngiltere Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny'nin zehirlenmesine yönelik atılacak adımlar konusunda ortak hareket etme kararı aldığı duyuruldu.

Almanya hükümetinin Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny'nin Novichok çeşidi bir sinir gazı ile zehirlendiği yönündeki açıklamalarının yankıları sürüyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın dün Alman mevkidaşı Heiko Maas Navalny'nin zehirlenme olayını ele almak üzere görüşme gerçekleştirdiği açıklandı. Görüşmenin ardından bugün İngiltere tarafından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Raab ve Maas, Novichok'un herhangi bir kullanımının Kimyasal Silahlar Sözleşmesinin ihlali ve dolayısıyla uluslararası bir endişe konusu olduğu konusunda anlaştı" denildi. Açıklamada, "Rusya'nın uluslararası yükümlülüklerden sorumlu tutulmasını sağlamak için Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) dahil olmak üzere birlikte çalışmayı kabul etti" ifadeleri kullanıldı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de Berlin'deki bir hastanede tedavi gören Navalny'nin zehirlenmesinin Rusya liderliğine zarar verdiğini ve Almanya'nın Moskova ile iş birliğini zorlaştırdığını ifade etti. Moskova'nın Navalny'e ne olduğunu açıklaması gerektiğini söyleyen Steinmeier, "Rusya'daki muhalefet ve eleştirel seslerin hayatlarından endişe etmek zorunda olmaları, şüphesiz Rus liderliğinin güvenilirliği üzerinde ağır bir yüktür ve iş birliğini daha da zorlaştırır" dedi. Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, "Rusya'ya veya Rus halkına karşı düşmanlık istemiyoruz. Ancak adaletsizlik açıkça dile getirilmelidir" diye konuştu.

Steinmeier, Avrupalı ortaklarıyla koordineli olarak olayın sonuçlarını çizmenin Berlin'e düştüğünü ifade ederek, "Navalny, susturulmak amacıyla ciddi şekilde zehirlendi. En acil sorular şimdi Moskova'daki hükümetine yöneltiliyor" dedi.

Rusya'dan Almanya'ya iş birliği çağrısı

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov bugün yaptığı açıklamada Navalny'nin zehirlenmesine yönelik, "Doktorlarımıza göre zehirlenme değildi. Alman uzmanlar bir tür zehirli maddeye ulaştı. Alman meslektaşlarımızla yapılacak bir diyaloğa güveniyoruz" dedi. Uzmanlar tarafından çalışmaların yürütüldüğünü aktaran Peskov, "Eğer Navalny'nin vücudunda zehirli maddelerin bulunduğu doğrulanırsa tabi ki hukuki sonuçlar da gelecektir. Herkesten gerçeklere güvenmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Tomsk kentinden 20 Ağustos'ta Moskova'ya dönerken uçakta fenalaşan ve zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan muhalif lider Alexei Navalny, 22 Ağustos'ta tedavisi için Almanya'nın başkenti Berlin'e getirilmişti. Geçtiğimiz 2 Eylül'de ise Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert Navalny'nin Novichok tipi sinirleri etkileyen bir zehir çeşidi olan sinir gazı ile zehirlendiğini duyurmuştu. - BERLİN

Kaynak: İHA