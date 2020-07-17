Avrupa'dan İBB'ye 'yenilinebilir' hibe Başkan İmamoğlu'nun geçtiğimiz ay açıkladığı; İBB'nin yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımı yolunda ilerleme hedefinin ilk adımı gerçekleşiyor.

İBB'nin, "Güvenli, Temiz ve Verimli Enerji Çağrı Başlığı" adlı proje için Nisan ayında yaptığı başvuru olumlu sonuçlandı. Yaklaşık 10 buçuk milyon liralık hibe alan İBB, proje için ilk adımı İSMEK okulunda atacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 28 Nisan tarihinde "Ufuk 2020" programı kapsamında, "Düşük Karbonlu, İklime Dayanıklı Gelecek Oluşturma: Güvenli, Temiz ve Verimli Enerji Çağrı Başlığı" için yaptığı proje başvurusunun sonucu olumlu bir şekilde sonuçlandı. AB İlişkileri Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğü'nün başvurusunu gerçekleştirdiği "procuRe projesi" Avrupa Komisyonu'ndan başarıyla geçerek 1.344.285 avro hibe almaya hak kazandı. İBB'nin proje için katkı sağlayacağı miktar 149.365 avro olacak.

PROJE İSMEK'TE HAYATA GEÇECEK

Aralarında Türkiye, Slovenya, İspanya, Almanya, Portekiz, İsrail ve İtalya'nın bulunduğu toplam 9 ortak ile yürütülecek proje kapsamında, Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğünün desteği ile Davutpaşa'da yer alan İSMEK Pastacılık ve Fırıncılık Okul binasının "Yüzde 100 Yenilenebilir Enerji Uygulamaları" ile beslenmesi amaçlanıyor. Projenin yerel ortakları arasında yer alan İstanbul Özyeğin Üniversitesi de akademik partner olarak katkıda bulunuyor. Projenin tamamlanma süresi 36 ay olarak belirlendi.

İMAMAOĞLU YENİLENEBİLİR ENERJİ HEDEFLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Haziran ayında gerçekleşen 10. IRENEC Uluslararası yüzde 100 Yenilenebilir Enerji Konferansı'nın açılış konuşmasını yapan İmamoğlu, "İBB olarak, yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımı yolunda ilerlemeyi, çok öncelikli olarak hedefliyoruz" açıklamasında bulunmuştu. İmamoğlu ayrıca, İstanbul'un elektrik tüketimindeki yenilenebilir enerji payını, binde 3'ten, 2024'ün sonunda yüzde 18'e çıkartmayı hedeflediklerini aktarmıştı.

Kaynak: Bültenler