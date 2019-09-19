Avrupa'dan göç konusunda çözüm arayışı sinyalleri

19.09.2019 17:14

Avrupa Birliği'ni göçmenler konusunda kendisini yalnız bırakmakla suçlayan İtalya'ya, Fransa ve Almanya'dan destek geldi. Dün ve bugün Roma'yı ziyaret eden Fransa ve Almanya cumhurbaşkanları, AB'nin İtalya'yla daha fazla dayanışma göstermesi gerektiğini söyledi ve göçmenlerin Avrupa çapında dağıtımı için bir mekanizma kurulması çağrısı yaptı.

İtalya'da yeni hükümetin işbaşı yapmasından yaklaşık bir hafta sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Roma'ya resmi ziyarette bulundu.

Dün Roma'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Giuseppe Conte ile görüşen Macron, İtalya gibi göçmenlerin Avrupa'da ilk varış noktalarından olan ülkelerle AB'nin yeterince dayanışma göstermediğini söyledi. Macron, mevcut göç sisteminin İtalya gibi ülkelere karşı adaletsiz olduğunu belirtti ve bu sistemin değiştirilmesi için "Fransa hazır" dedi.

Bugün Roma'da görüşmelerde bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier de göç konusunda "İtalya yalnız bırakılmamalı" dedi. Steinmeier de AB çapında bir sistem vurgusu yaparak "Şu ana kadar İtalya'nın üzerine binen yükü hafifletmek için Avrupa çapında bir çözüm bulmalıyız" diye konuştu.

Malta'da bakanlar buluşması

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da Steinmeier ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada "göçmen kabulüne açıklık göstermesi nedeniyle" Almanya'ya teşekkür etti. Mattarella; İtalya, Almanya, Fransa ve Malta içişleri bakanlarının gelecek hafta Malta'da yapılacak bir toplantıda göç konusunda iş birliğini görüşeceğini de açıkladı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi de bu çözüm arayışının "cesaret verici" olduğunu söyledi ve "Biz BMMYK olarak destek vermeye hazırız" dedi.

İtalya'da aşırı sağcı, göç karşıtı Lig lideri Matteo Salvini'nin hükümet dışı kalması üzerine göç politikasında değişim işaretleri görülmeye başlanmıştı. Haziran 2018-Ağustos 2019 arasında iktidarda kalan 5 Yıldız Hareketi-Lig hükümeti, özellikle Akdeniz'de kurtarma faaliyetleri yürüten sivil toplum kuruluşlarını hedef alıyor ve bu kuruluşların gemileriyle kurtarılan göçmenlerin İtalya'ya getirilmesini önlemeye çalışıyordu.

Bu hükümetin geçen ay çökmesinin ardından 5 Yıldız Hareketi, bu kez merkez-soldaki Demokratik Parti ile yeni bir koalisyon hükümeti kurmuştu. Geçen hafta güven oyu alarak resmen göreve başlayan bu hükümet, göç politikasındaki değişikliğin ilk işareti olarak geçen hafta sonunda Ocean Viking yardım gemisindeki göçmenlerin İtalya'da karaya çıkmasına izin vermişti.

İtalya'nın yeni hükümetinin, göç konusunda önceki hükümete göre daha ılımlı bir politika izlemesinin aşırı sağın elini güçlendirmesi endişesine karşı AB'den destek arayışında olduğu biliniyor. Almanya ve Fransa'dan gelen ziyaret ve açıklamalar da bu desteğin göstergesi olarak yorumlanıyor.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer de geçen hafta yaptığı bir açıklamada, İtalya'ya denizden ulaşan göçmenlerin yüzde 25'ini Almanya'nın kabul etmeye hazır olduğunu söylemişti.

İtalyan basını da, deniz yoluyla Avrupa'ya ulaşan göçmenlerin AB ülkeleri arasında dağıtılmasını sağlayacak bir mekanizma kurulması için görüşmelerin yürütüldüğünü belirtiyor. Basında yer alan haberlere göre İtalya, bu mekanizmaya katılmayı reddeden ülkelere AB'nin yaptırım uygulamasını da istiyor.

Böyle bir mekanizmanın, her bir göçmen gemisi vakasının günlerce gündem olmasının önüne geçeceği ve dolayısıyla göç karşıtlığıyla yükselen aşırı sağın güç kazanmasının önlenebileceği vurgulanıyor.

Göç karşıtlığını bayrak edinen Matteo Salvini liderliğinde Lig, iktidarda geçirdiği bir yılda oy oranını yaklaşık 2 katına çıkarmıştı. Mart 2018 seçimlerinde yüzde 17 oy alan Lig, geçen Mayıs'ta yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ise yüzde 34'e ulaşmıştı.

Önceki hükümet döneminde İtalya göç konusunda Fransa gibi bazı AB ülkeleriyle çatışma yaşamış, bu krizler geçen Şubat'ta Fransa'nın İtalya büyükelçisini Paris'e geri çağırması aşamasına kadar varmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un dünkü Roma ziyareti, yeni hükümet ile birlikte iki ülke ilişkilerine yeni bir soluk getirme niyetinin de göstergesi olarak değerlendiriliyor. Macron da sosyal medyada yayımladığı mesajında bunu teyit ederek "Fransa-İtalya dostluğu yıkılmaz. Bazen anlaşamıyoruz, bazen tartışıyoruz, birbirimizi anlamıyoruz ama sonunda hep buluşuyoruz" dedi.