Avrupa'dan gelen vatandaşlar, İstanbul'da karantina altına alınacak
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Hollanda, İstanbul, Almanya, Güncel

Avrupa'dan gelen vatandaşlar, İstanbul'da karantina altına alınacak

İstanbul Valiliği, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tedbirleri doğrultusunda Valilik koordinasyonunda Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan İstanbul'a gelecek vatandaşların 14 gün süreyle karantina/gözetim altına alınacağı bildirildi.

16.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:30
Avrupa'dan gelen vatandaşlar, İstanbul'da karantina altına alınacak

İstanbul Valiliği, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tedbirleri doğrultusunda Valilik koordinasyonunda Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan İstanbul'a gelecek vatandaşların 14 gün süreyle karantina/gözetim altına alınacağı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesinden gelecek vatandaşlarla ilgili karantina gözetim tedbirleri alındığı kaydedildi.

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Başkanlığında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Ulaştırma ve Altyapı Başkanı Mehmet Cahit Turhan'ın katılımlarıyla dün bir toplantı düzenlendiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Toplantıda koronavirüs tedbirleri kapsamında Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'ya 'geçici olarak kısa süreliğine giden veya bu ülkelerde öğrenci olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen' vatandaşlarımızdan bugün saat 17.00'ye kadar bulundukları ülkelerdeki Türk diplomatik temsilciliklerine başvuran vatandaşlarımızın Türkiye'ye dönüşleri 17 Mart Salı günü saat 24.00'e kadar sağlanacaktır. "

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tedbirleri doğrultusunda Valilik koordinasyonunda İstanbul'a gelecek vatandaşların 14 gün süreyle karantina/gözetim altına alınacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu amaçla İstanbul'da misafir edilecek vatandaşlarımız için geçici olarak Gençlik ve Spor

Bakanlığı'na bağlı KYK Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu, KYK Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu, KYK Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu tahsis edilmiştir. Bu yurtlardaki öğrencilerimiz geçici olarak diğer KYK yurtlarına yerleştirilmektedir. Öğrencilerimize gösterdikleri sabır ve anlayıştan ötürü teşekkür ediyoruz. "

Açıklamada ayrıca, "Sağlık Bakanlığımızın ifadesiyle 'Tedbirleri ne kadar sıkı tutarsak tehdit o kadar zayıflar.' Anlayışınız, iş birliği ve sabrınızdan dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer erildi.

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Kaynak: AA

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