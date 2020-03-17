AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLERİ TAŞIYAN İLK UÇAK İNDİ (1)
Anıl UÇAN /İstanbul DHAAvrupa'dan gelen Türklerin bulunduğu ilk uçak İstanbul Havalimanı'na indi.
17.03.2020 14:29 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:29
Anıl UÇAN/İstanbul DHA
Avrupa'dan gelen Türklerin bulunduğu ilk uçak İstanbul Havalimanı'na indi.Uçaklardan ilki saat 14.15 sıralarında indi. Türkleri belirtilen yurtlara götürülecek otobüsler de İstanbul Havalimanı geldi. Çok sayıda otobüsteki şoförlerin özel kıyafet giydiği görüldü.
Görüntü Dökümü: -----------Otobüslerin gelişi-Uçağın inişi
Kaynak: DHA