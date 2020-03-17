AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLERİ TAŞIYAN İKİNCİ UÇAK İNDİ
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AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLERİ TAŞIYAN İKİNCİ UÇAK İNDİ

Anıl UÇAN-İbrahim YILDIZ / AVRUPA'dan gelen Türklerin bulunduğu ikinci uçak İstanbul Havalimanı'na indi.

17.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:32
AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLERİ TAŞIYAN İKİNCİ UÇAK İNDİ

Anıl UÇAN-İbrahim YILDIZ/ AVRUPA'dan gelen Türklerin bulunduğu ikinci uçak İstanbul Havalimanı'na indi. 

Avrupa'dan gelen Türkleri taşıyan ilk uçak saat 14.15 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Havalimanına inen ikinci uçak ise Almanya Nürnberg uçağı oldu. İkinci uçak saat 15.20'de havalimanına indi.

Görüntü Dökümü:

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-Uçağın inişi


Kaynak: DHA

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