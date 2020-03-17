AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLER UÇAKLARDAN OTOBÜSE ALINIYOR
AVRUPA'dan gelen Türklerin bulunduğu iki uçak İstanbul Havalimanı'na indi.
17.03.2020 16:01 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:05
AVRUPA'dan gelen Türklerin bulunduğu iki uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Uçaklardan inenler otobüslere alınmaya başlandı.
Avrupa'dan gelen Türkleri taşıyan ilk uçak saat 14.15 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Havalimanına inen ikinci uçak ise Almanya Nürnberg uçağı oldu. İkinci uçak saat 15.20'de havalimanına indi. Uçaklardan inenler otobüslere alınmaya başlandı.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu: AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLER UÇAKLARDAN OTOBÜSE ALINIYOR