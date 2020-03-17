AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLER UÇAKLARDAN OTOBÜSE ALINIYOR (1)
Anıl UÇAN-İbrahim YILDIZ / AVRUPA'dan gelen Türklerin bulunduğu iki uçak İstanbul Havalimanı'na indi.
17.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:44
Anıl UÇAN-İbrahim YILDIZ/ AVRUPA'dan gelen Türklerin bulunduğu iki uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Uçaklardan inenler otobüslere alınmaya başlandı.
Avrupa'dan gelen Türkleri taşıyan ilk uçak saat 14.15 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Havalimanına inen ikinci uçak ise Almanya Nürnberg uçağı oldu. İkinci uçak saat 15.20'de havalimanına indi. Uçaklardan inenler otobüslere alınmaya başlandı.
Görüntü Dökümü:-----------Uçakların inişi-Apron
-Uçaklardan görüntü
Kaynak: DHA