Avrupa'dan gelen Türkler otobüslerle yurtlara götürülüyor
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Avrupa'dan gelen Türkler otobüslerle yurtlara götürülüyor

Korona virüs nedeniyle uçuş kısıtlamasının başlatıldığı 9 Avrupa ülkesinden İstanbul Havalimanı'na getirilen Türkler otobüslerle yurtlara taşınmaya başlandı.

17.03.2020 16:29 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:31
Avrupa'dan gelen Türkler otobüslerle yurtlara götürülüyor

Korona virüs nedeniyle uçuş kısıtlamasının başlatıldığı 9 Avrupa ülkesinden İstanbul Havalimanı'na getirilen Türkler otobüslerle yurtlara taşınmaya başlandı. Otobüsler polis ekiplerinin eşliğinde İstanbul Havalimanı'ndan yurtlara doğru hareket etti. Otobüs şoförlerinin özel kıyafet giydiği görüldü.


Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan yeni tip Korona virüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında geçtiğimiz günlerde virüs riskinin yüksek olduğu 9 Avrupa ülkesine uçuş kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlamaya birlikte bahsi geçen ülkelerde iş, akraba ziyareti ve öğrenci olarak bulunan Türk vatandaşları, uçaklarla Türkiye'ye getirilmeye başlandı.


Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç ve Danimarka'da bulunan 3 bin 614 Türk vatandaşının, Türk Hava Yolları'na ait 34 uçakla İstanbul'a getirileceği öğrenildi. Bu yolcuları taşıyan ilk uçak ise saat 14.45'te Almanya'nın Münih şehrinden İstanbul'a geldi. 2'inci uçak ise Almanya'nın Nürnberg şehrinden geldi. Türk Hava yollarının Airbus - A321 tipi uçağı saat 15.20'de İstanbul' iniş yaptı. İstanbul Havalimanı'na iniş yapana yolcular yapılan kontrollerin ardından yurtlara götürmeye başlandı. Yolcular otobüslerle yurtlara götürülmek üzere polis ekiplerinin eşliğinde İstanbul Havalimanı'ndan çıkarıldı. Otobüs şoförlerinin özel kıyafet giydiği görüldü. Yolcuları taşıyan 3 otobüs yurtlara doğru gidiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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