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AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLER KARANTİNA İÇİN YURTLARA YERLEŞTİRİLİYOR

Uçuşların durdurulduğu 9 Avrupa ülkesinden uçaklarla Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşları, Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'na getirilmeye devam ediyor.

17.03.2020 20:52 | Son Güncelleme: 17.03.2020 20:52
AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLER KARANTİNA İÇİN YURTLARA YERLEŞTİRİLİYOR

Uçuşların durdurulduğu 9 Avrupa ülkesinden uçaklarla Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşları, Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'na getirilmeye devam ediyor. 

Saat 14.15 sıralarında Münih'ten İstanbul Havalimanı'na gelen ilk uçağın yolcuları, dört otobüsle karantina için hazırlanan Küçükçekmece'deki Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'na getirilmişti. Akşam saatlerinde iki otobüs daha yurda geldi. Otobüslerdeki yolcular sırayla indirilerek, valizleriyle birlikte yurda yerleştirildi. Otobüslerdeki şoförlerin ve görevlilerin özel kıyafet giydiği görüldü. Sabah saatlerinde emniyet ekipleri tarafından kapatılan, yurdun bulunduğu sokak ise hala güvenlik önlemleri kapsamında nöbet tutan polisler ve bariyerlerle kapalı tutulmaya devam ediyor.  Görüntü Dökümü----------------------Otobüslerin gelişi-İnenler -Yurda girmeleri-Otobüslerin gidişi

-Genel ve detay görüntüler  


- İstanbul

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Kaynak: DHA

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