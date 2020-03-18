AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLER GECE DE YURTLARA YERLEŞTİRİLDİ//EK BİLGİLERLE AKTÜEL GÖRÜNTÜ -3
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLER GECE DE YURTLARA YERLEŞTİRİLDİ//EK BİLGİLERLE AKTÜEL GÖRÜNTÜ -3 - Haber
Koronavirüs, İstanbul, Avrupa, Güncel

AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLER GECE DE YURTLARA YERLEŞTİRİLDİ//EK BİLGİLERLE AKTÜEL GÖRÜNTÜ -3

Koronavirüs sebebiyle uçuşların durdurulduğu Avrupa ülkelerinden gelen vatandaşlar karantina için yurtlara yerleştiriliyor.

18.03.2020 05:17 | Son Güncelleme: 18.03.2020 05:17
AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLER GECE DE YURTLARA YERLEŞTİRİLDİ//EK BİLGİLERLE AKTÜEL GÖRÜNTÜ -3

Koronavirüs sebebiyle uçuşların durdurulduğu Avrupa ülkelerinden gelen vatandaşlar karantina için yurtlara yerleştiriliyor.

Avrupa'dan Türkiye'ye dönenler karantina için hazırlanan yurtlara yerleşmeye devam ediyor. Akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na inan uçakta bulunanlar otobüslerle yurtlara getirildi. Güngören'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Yurdu'na 10 otobüs, Başakşehir'de bulunan Kanunu Sultan Süleyman Yurdu'na ise 7 otobüs giriş yaptı.

"KARANTİNAYA ALIYORLAR İYİ YAPIYORLAR"Almanya'da okuyan oğlu için yurdun önüne gelen Fatih Balkan, "Oğlum Almanya'dan Köln'den geldi. Sağ salim geldiler. Sağlığı da iyi gayet sağlıklı ama karantinaya alıyorlar mecburen iyi yapıyorlar almaları lazım tabi ki de. Keşke haber verselerdi nereye geleceklerini ben rastgele buraya geldim burada buldum. İnsan merak ediyor." dedi.

KIZINA GLUTENSİZ YEMEK GETİRDİKızı Stokholm'den gelen bir anne ise kızının çölyak hastalığı nedeniyle glütensiz yemek getirdiğini söyledi. Görevlilere yemekleri teslim eden anne, "iki gündür yollarda aç. Glütensiz ürünler yemesi gerekiyor. Ona da malesef yolculuk şartlarında ulaşamadı. Görevliler ilgilendiler" dedi. 

Görüntü Dökümü: ---------------Yurda giriş yapan otobüsler-Oğlunu bekleyen kişi ile röp.-Otobüslerin içinde el sallayanlar-Polis ve sağlık ekipleri-Glutensiz yemekleri getiren annennin konuşması -ek-Görevli polise yemeği teslim etmesi-ek-Genel ve detay görüntü

 


- İstanbul

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Putin 'Dünyada bir ilk' diyerek koronavirüsle ilgili gelişmeyi duyurdu Haber
Putin "Dünyada bir ilk" diyerek koronavirüsle ilgili gelişmeyi duyurdu
Bir ilimizde daha korona alarmı! 13 kişi karantinaya alındı Haber
Bir ilimizde daha korona alarmı! 13 kişi karantinaya alındı
Çin, koronavirüse karşı etkili olan ilacın ismini duyurdu Haber
Çin, koronavirüse karşı etkili olan ilacın ismini duyurdu
Hastanenin koronavirüs şüphesi, genç kızın hayatına mal oldu Haber
Hastanenin koronavirüs şüphesi, genç kızın hayatına mal oldu
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Haber
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Yoğun bakımdaki İtalyan vatandaşı, anlattıklarıyla tüyler ürpertti Haber
Yoğun bakımdaki İtalyan vatandaşı, anlattıklarıyla tüyler ürpertti
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gerekli süreyi söyledi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gerekli süreyi söyledi
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Karantina altındaki Ukrayna'da Cumhurbaşkanından ilginç çağrı: Nüfusumuz az mücadele etmenin vakti geldi
Karantina altındaki Ukrayna'da Cumhurbaşkanından ilginç çağrı: Nüfusumuz az mücadele etmenin vakti geldi
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Putin'den halka koronavirüs müjdesi: Virüsün yayılmasını engelledik
Putin'den halka koronavirüs müjdesi: Virüsün yayılmasını engelledik
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti
İzmir Gıda mühendisleri odası: Koronavirüs gıdalarda üreyip çoğalamıyor
İzmir Gıda mühendisleri odası: Koronavirüs gıdalarda üreyip çoğalamıyor
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 500'e yükseldi
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 500'e yükseldi
Son dakika: Bodrum peş peşe depremlerle sallandı! 4.3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
Son dakika: Bodrum peş peşe depremlerle sallandı! 4.3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
İtalya'da yaşayan Türk gençlerden koronavirüs videosu: Size bir mesajımız var
İtalya'da yaşayan Türk gençlerden koronavirüs videosu: Size bir mesajımız var
Erdoğan'ın Başdanışmanı Saraçoğlu, koronavirüse karşı koruyan sebzeleri anlattı
Erdoğan'ın Başdanışmanı Saraçoğlu, koronavirüse karşı koruyan sebzeleri anlattı
Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor
Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın tuzlu su önerisine yanıt: Virüs, tuzlu suda daha çok yaşayabilir
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın tuzlu su önerisine yanıt: Virüs, tuzlu suda daha çok...
New York Valisi Cuomo'dan korkutan koronavirüs açıklaması: Salgın 45 gün içinde zirveye çıkabilir
New York Valisi Cuomo'dan korkutan koronavirüs açıklaması: Salgın 45 gün içinde zirveye çıkabilir
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı
Son dakika: AB, üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa'ya girişini yasakladı
Son dakika: AB, üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa'ya girişini yasakladı
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronavirüs tüm Avrupa'ya yayıldı! Karadağ'da da ilk vaka tespit edildi
Koronavirüs tüm Avrupa'ya yayıldı! Karadağ'da da ilk vaka tespit edildi
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs karantinası için yurtlarını boşaltan öğrencilerden helallik istedi
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs karantinası için yurtlarını boşaltan öğrencilerden helallik istedi
Son Dakika: 2020 yılı bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri ertelendi
Son Dakika: 2020 yılı bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri ertelendi
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Engin Özkoç Abdülhamit Gül Mustafa Şentop
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Defne Samyeli Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Okan Buruk Berkay Şahin Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Wuhan İtalya Almanya
Şu an buradasınız: AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLER GECE DE YURTLARA YERLEŞTİRİLDİ//EK BİLGİLERLE AKTÜEL GÖRÜNTÜ -3 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 05:39:32. #1.15#