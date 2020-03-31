Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlar bugün itibariyle 14 günlük karantina süresini tamamladı.
31.03.2020 18:33 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:33
Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlar bugün itibariyle 14 günlük karantina süresini tamamladı. Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdunda karantinaya alınan ve sağlık problemi olmayan vatandaşlar tahliye ediliyor. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA