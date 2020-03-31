Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlar bugün itibariyle 14 günlük karantina süresini tamamladı.

Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlar bugün itibariyle 14 günlük karantina süresini tamamladı. Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdunda karantinaya alınan ve sağlık problemi olmayan vatandaşlar tahliye ediliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA