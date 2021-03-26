Avrupa'dan gelen sosyal medya fenomenleri Tekirdağ'ı tanıtacak
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Avrupa'dan gelen sosyal medya fenomenleri Tekirdağ'ı tanıtacak

Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Avrupa'dan gelen sosyal medya fenomenleri Tekirdağ'ı tanıtacak

İspanya, Hollanda, İtalya, Almanya ve İsveç'ten gelen sosyal medya fenomenleri, Tekirdağ'ın önemli turistik noktalarını ve bağ rotalarını gezdi.

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İspanya, Hollanda, İtalya, Almanya ve İsveç'ten gelen sosyal medya fenomenleri, Tekirdağ'ın önemli turistik noktalarını ve bağ rotalarını gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde "Tekirdağ ve Destinasyonları Tanıtım Çalışması" sürdürülüyor.

Bu kapsamda İspanya, Hollanda, İtalya, Almanya ve İsveç'ten gelen 25 sosyal medya fenomeni, Şarköy ilçesinde doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Uçmakdere Mahallesi ve bağ rotaları ile Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesini gezdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, bu çalışmayla kentin değerlerinin ve turizm potansiyelinin tanıtılmasının amaçlandığını söyledi.

Turizmin hareketlenmesinin kent ekonomisine katkı sağlayacağını belirten Hacıoğlu, "Tekirdağ'ın tarihi, turistik, kültürel ve ekonomik değerleri ile doğal güzelliklerini yurt ve dünya geneliyle buluşturmak amacıyla yabancı misafirlerimizi ağırladık. Kenti gezen sosyal medya fenomenleri, Ganos Dağı'nın eşsiz manzarası eşliğinde ilimizin doğal güzelliklerini keşfettikten sonra tarihi ve kültürel noktaları ziyaret etti." dedi.

Hacıoğlu, misafirlerin Tekirdağ'a hayran kaldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yurt dışından gelen misafirlerin sosyal medyada çok sayıda takipçisi var. Sosyal medya fenomenlerini Tekirdağ'da ağırlamaktan mutluyuz. Özellikle Tekirdağ'ın eko turizm, agro turizm, tarih ve kültür turizmi konusundaki değerlerini ortaya çıkarmak ve dünyaya tanıtmak için yapılan bu etkinlik çok faydalı olacaktır. Burada ağırladığımız misafirler Tekirdağ'ı kendi ülkelerinde anlatacaklar. Sosyal medya hesaplarında paylaşarak duyuracaklar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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