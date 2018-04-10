Avrupa'dan Gaziantep'e "Yatırımcı" Ödülü

İpekyolu Kalkınma Ajansının (İKA) bölgenin yatırım ekosistemine yönelik çalışmaları sonucunda Gaziantep, Avrupa'da "En iyi Yabancı Yatırımcı Stratejisine Sahip Büyük Şehirler" kategorisinde ilk 10 şehir arasına girdi.

İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, FDİ Intelligence tarafından Avrupa'daki şehirlerin ekonomik, iş ve finansal gücüne göre sıralamanın yapıldığı çalışmada Gaziantep'in 9. sırada yer aldığını belirtti.

Akyılmaz, araştırmanın Financial Times şirketinin bir parçası olan FDI tarafından yapıldığını belirterek, "Yabancı yatırım alanında uzmanlaşmış olan merkez, 2018-2019 Geleceğin Avrupa Şehirleri ve Bölgeleri listesini yayınladı. Yatırım ortamındaki gelişim, ekonomik kalkınma ve iş ortamındaki büyüme gibi kriterlerle öne çıkan Gaziantep, Avrupa'daki büyük merkezlerin önüne geçti." ifadelerini kullandı.

Tek Durak Ofisi ilk meyvesini verdi

İKA'nın Yatırım Destek Ofisi bünyesinde 2017'de kurduğu "Tek Durak Ofis" uygulamasının ilk meyvesini verdiğine dikkat çeken Akyılmaz, şunları kaydetti:

"Ajansımız bünyesinde faaliyet gösteren Yatırım Destek Ofislerimiz, Ajansın bir diğer önemli ve dışa bakan yüzü olup yerli ve yabancı yatırımcının yerel danışmanı gibi çalışan bir birimdir. Yatırım Destek Ofislerimiz, bölgemizin iş ve yatırım ortamına ilişkin analiz, rapor ve strateji çalışmaları yapmak, İlin iş ve yatırım ortamına ilişkin envanter çalışmaları yürütmek, yatırımcılara bilgi sağlamak ve onları yönlendirmek, ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak, yatırımları izlemek, yatırımcı çekmek, yatırımcıların izin ve ruhsat işlemlerini sonuçlandırmak gibi görevleri üstlenmektedir. Gaziantep Yatırım Destek Ofisimizde bölgeye gelen yatırımcının işini kolaylaştırmak için 2017'de "Tek Durak Ofis" hizmeti sunmaya başladık. Bu sistemle izin ve ruhsat işlemlerinin tek elden gerçekleştirilecek. Dolayısıyla herhangi bir yabancı yatırımcı tüm izin ve ruhsat işlemlerini tek bir merkezden halledebilecek."