Avrupa'dan futbol... Real Madrid'e şok yenilgi. Manchester United, 13 maçtır kaybetmiyor...

Avrupa futbolu dün gece heyecan dolu maçlara sahne oldu.

Avrupa futbolu dün gece heyecan dolu maçlara sahne oldu. Real Madrid, Kral Kupası'nda 3. lig takımına elenirken, İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Fulham'ı 2-1 yendi ve çıkışını sürdürdü.

İspanya Kral Kupası'nda tek maçlı eleme usulüyle oynanan 4. turunda Real Madrid, 3. lig takımlarından Deportivo Alcoyano'ya deplasmanda 2-1 yenilerek elendi. Real Madrid, 45. dakikada Eder Militao'nun golüyle 1-0 öne geçerken, ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarının 81. dakikasında Jose Solbes ile ev sahibi takım skora eşitliği getirdi. Uzatmalarda Alcoyanolu futbolcu Ramon Lopez, karşılaşmanın 110. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Eksik olmasına rağmen ataklarını sürdüren ev sahibi takım 115. dakikada Juan Antonio Casanova Vidal'ın golüyle 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında skor değişmeyince Real Madrid'i eleyen Alcoyano, kupada ilk 16'ya kaldı.

Premier Lig'deki erteleme karşılaşmasında Manchester United, Craven Cottage Stadı'nda Fulham'a konuk oldu. Londra temsilcisi Fulham maçın 5. dakikasında Ademola Lookman'ın golüyle 1-0 öne geçerken, Manchester United, 21. dakikada Edinson Cavani'nin attığı golle eşitliği sağladı. Manchester United, Paul Pogba'nın 65. dakikada uzaktan sol ayakla attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Ligde oynadığı son 13 karşılaşmada mağlup olmayan Manchester United, bu sonuçla puanını 40'a yükselterek ligdeki liderliğini sürdürdü.İtalya Süper Kupa finalinde Juventus , Napoli'yi 2-0 yenerek kupayı kazandı. İlk yarısı golsüz geçilen mücadelede iki takımın karşılıklı pozisyonlar bulduğu bir ikinci yarı yaşandı. Juventus 64. dakikada Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile 1-0 öne geçti. Napoli, 80. dakikada Lorenzo Insigne ile penaltı atışından yararlanamadı. Juventus Alvaro Morata ile 90+ 5. dakikada farkı 2'ye çıkardı ve Juventus, Napoli'yi 2-0 mağlup ederek İtalya Süper Kupası'nı kazandı.

Almanya Bundesliga'da 17. hafta maçında Bayern Münih, deplasmanda Augsburg'u 1-0 yendi. Bayern Münih, 13. dakikada Robert Lewandowski'nin penaltıdan attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Puanını 39'a çıkaran kırmızı-beyazlı ekip liderliğini sürdürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı