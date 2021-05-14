Avrupa'dan "endişe" ve İsrail'e destek mesajları

Avrupa Birliği (AB) ve bazı AB ülkeleri, İsrail'in Filistinlilere saldırıları sonrasında "endişe" mesajları ve İsrail'i destekleyici açıklamalar yaptı.

Avrupa Birliği (AB) ve bazı AB ülkeleri, İsrail'in Filistinlilere saldırıları sonrasında "endişe" mesajları ve İsrail'i destekleyici açıklamalar yaptı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medyadaki paylaşımında İsrail ve Gazze'deki durumdan "çok endişeli" olduğunu bildirdi.

"Hamas tarafından İsrail'e ayrım gözetmeden yapılan saldırıları kınıyorum." ifadesini kullanan von der Leyen, tüm taraflarda sivillerin korunması, şiddetin derhal sona ermesi gerektiğini belirtti.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte de sosyal medya hesabında, İsrail ve Gazze'de devam eden şiddetten dolayı çok endişeli olduğunu belirterek, "Hamas'ın sivillere rastgele roket atması kabul edilemez. Hollanda, uluslararası hukuk ve orantılılık sınırları içinde İsrail'in meşru müdafaa hakkını desteklemektedir." açıklamasını paylaştı.

Hollanda'nın ateşkes ve diyalog çağrısında bulunduğunu ifade eden Rutte, sivil kayıpların önlenmesi için her şeyin yapılması gerektiğini kaydetti.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ise sosyal medyada "Macaristan, bazı Filistin terör örgütlerinin Gazze'den İsrail kentlerine karşı işlediği en son roket saldırılarını şiddetle kınıyor." ifadesini kullandı.

"İsrail ile tam dayanışma içinde olduğumuzu ve İsrail'in kendini savunma hakkını tanıdığımızı bildiriyoruz." diyen Szijjarto, sivillere yönelik şiddetin derhal sona ermesini istedi.

Slovenya hükümet binalarında İsrail bayrakları

Slovenya'da da "İsrail ile dayanışma" amacıyla hükümet binasına İsrail bayrakları asıldı.

Slovenya hükümetinin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, İsrail'i destekledikleri ifadesine yer verildi. Açıklamada, "Terör saldırılarını kınıyoruz ve İsrail'in yanında duruyoruz." ifadesi yer aldı.

Daha önce de Avusturya'da başbakanlık binasına İsrail ile dayanışma için İsrail bayrağı asılmış, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin idari merkez binasının duvarına da İsrail bayrağının görüntüsü yansıtılmıştı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısının 122'ye yükseldiği belirtilmişti. Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 31'inin çocuk, 20'sinin kadın olduğu, yaralı sayısının 900'e ulaştığı ifade edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam