Avrupa'dan Edremit'e Şeref Plaketi!
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Avrupa'dan Edremit'e Şeref Plaketi!

Avrupa'dan Edremit'e Şeref Plaketi!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Edremit Belediyesi, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından, kıtanın en önemli kent ödüllerinden biri sayılan 'Avrupa Şeref Plaketi' ile onurlandırıldı.

Balıkesir'in Edremit Belediyesi, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından, kıtanın en önemli kent ödüllerinden biri sayılan 'Avrupa Şeref Plaketi' ile onurlandırıldı. 2021 yılında Türkiye'den tek bir yerel yönetim bu ödüle layık görüldü.

Edremit Belediyesi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafında yürütülen çalışmalar sonunda Avrupa'nın en önemli kent ödüllerinden olan Avrupa Şeref Plaketi almaya hak kazandı.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nden daha önce 'Avrupa Diploması' ve 'Avrupa Şeref Bayrağı'nı alan Edremit Belediyesi, bu yıl da ödül programının bir üst aşaması olan 'Avrupa Şeref Plaketi'ne değer görüldü.

Avrupa Yerel Demokrasi Haftası faaliyetleri, kardeş kentlerle kurduğu iyi ilişkileri, ortağı olduğu uluslararası projeleri, uluslararası kuruluşlara üyelikleri ve iş birlikleri, gençlik çalışmaları, Avrupa düzeyindeki etkinlikleri ile yerelde gerçekleştirdiği sosyal, kültürel ve sportif çalışmaları neticesinde bu ödüle layık görüldü.

Edremit Belediyesi 2021 yılında Türkiye'den bu ödülü almaya hak kazanan belediye oldu.

Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Belediye Sözcüsü Tayfun Canlı, "Başkanımız Selman Hasan Arslan öncülüğünde Edremit'imizi Avrupa Kenti yapabilmek için çalışıyoruz. Normal belediyecilik faaliyetlerimizin yanında kentin sosyo-ekonomik yapısını güçlendirecek adımlar atıyoruz. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'müzün yürüttüğü çalışmalar sonunda Edremit ilçemizin 'Avrupa Diploması' ve 'Avrupa Şeref Bayrağı'nın ardından 'Avrupa Şeref Plaketi' ile ödüllendirilmesi hepimiz için onur ve gurur kaynağı olmuştur. Bu anlamlı ödülü başta Edremitli hemşehrilerimize ve geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Başkanımıza armağan ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

Avrupa'dan Edremit'e Şeref Plaketi!
Avrupa'dan Edremit'e Şeref Plaketi!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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