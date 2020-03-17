Avrupa'dan dönen Türkleri taşıyan ilk uçak İstanbul Havalimanı'na indi
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Avrupa'dan dönen Türkleri taşıyan ilk uçak İstanbul Havalimanı'na indi

Korona virüs nedeniyle uçuş kısıtlamasının başlatıldığı 9 Avrupa ülkesinde bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesine başlandı.

17.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:56
Avrupa'dan dönen Türkleri taşıyan ilk uçak İstanbul Havalimanı'na indi

Korona virüs nedeniyle uçuş kısıtlamasının başlatıldığı 9 Avrupa ülkesinde bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesine başlandı. Bu kapsamda yolcuları taşıyan ilk uçak, Almanya'nın Münih şehrinden İstanbul'a geldi.

Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında geçtiğimiz günlerde virüs riskinin yüksek olduğu 9 Avrupa ülkesine uçuş kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlamaya birlikte bahsi geçen ülkelerde iş, akraba ziyareti ve öğrenci olarak bulunan Türk vatandaşları, uçaklarla Türkiye'ye getirilmeye başlandı.

İLK UÇAK ALMANYA'DAN GELDİ

Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç ve Danimarka'da bulunan 3 bin 614 Türk vatandaşının, Türk Hava Yolları'na ait 34 uçakla İstanbul'a getirileceği öğrenildi. Bu yolcuları taşıyan ilk uçak ise saat 14.45'te Almanya'nın Münih şehrinden İstanbul'a geldi. Uçuş boyunca yolcular sağlık ekipleri tarafından sağlık taramasından geçirildi. Türk Hava Yolları uçuş ekipleri de alınan sağlık önemleri kapsamında risk seviyesi bulunan her uçuşta olduğu gibi bu uçuşlarda da kişisel koruyucu maske ve eldivenle yolculara hizmet verdi.

YOLCULAR, OLUŞTURULAN ÖZEL BÖLGEDEN ALINDI

Öte yandan İstanbul Havalimanı'na inecek bu uçaklar için özel bir bölge de hazırlandı. Bu alana yanaşan uçaklardaki yolcuları, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne bünyesindeki sağlık ekipleri karşıladı. Polis ve jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi aldı.

(İHA)

Avrupa'dan dönen Türkleri taşıyan ilk uçak İstanbul Havalimanı'na indi

Kaynak: İHA

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Avrupa'dan dönen Türkleri taşıyan ilk uçak İstanbul Havalimanı'na indi

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