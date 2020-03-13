Avrupa'dan ABD'ye seyahat yasakları bugün başladı - NEW
Havalimanından detaylar Yolculardan detaylar NEW YORK - ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Avrupa'dan gelen tüm uçuşlar bugün itibariyle 30 gün boyunca askıya alındı.
13.03.2020 19:58 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:00
Havalimanından detaylar
Yolculardan detaylar NEW YORK - ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Avrupa'dan gelen tüm uçuşlar bugün itibariyle 30 gün boyunca askıya alındı.
Kaynak: AA
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