Avrupa'dan ABD'ye Misilleme Uyarısı

Avrupa Birliği Komisyonu Ticaret ve Tarım Sözcüsü Daniel Rosario, ABD'nin Avrupa'ya gümrük vergisi uyguladığı takdirde Avrupa'nın da karşılık vereceğini söyledi.

ABD ile devam eden ticaret geriliminin ortasında Avrupa Birliğinden, Avrupa ürünlerine yönelik herhangi bir ek gümrük vergisine karşılık verileceği açıklaması geldi. Avrupa Birliği Komisyonu Ticaret ve Tarım Sözcüsü Daniel Rosario da Trump'a misilleme olarak, "Eğer ABD bize karşı ek gümrük vergileri uygularsa, elbette Avrupa Birliği de hızla karşılık verecek" dedi.

Temmuz ayında Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve ABD Başkanı Donald Trump, ticaret ilişkileri hakkında toplantı yapmış, yeni gümrük vergileri getirmekten kaçınacaklarını açıklamışlardı. Ancak Trump Ağustos'un 21'inde Avrupa'dan gelecek otomobillere yüzde 25 ek gümrük vergisi ekleyeceklerini açıklamıştı. - BRÜKSEL