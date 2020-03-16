Avrupa'dan 7, ABD'den üç yeni vaka var Bakan Koca, "(Koronavirüs) İlk vakanın gözlemde tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur.

Bakan Koca, "(Koronavirüs) İlk vakanın gözlemde tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa'dan gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakamız var" dedi. Kaynak: Dunya.com