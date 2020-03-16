Avrupa'dan 7, ABD'den üç yeni vaka var
Bakan Koca, "(Koronavirüs) İlk vakanın gözlemde tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur.
16.03.2020 00:05 | Son Güncelleme: 16.03.2020 00:10
Bakan Koca, "(Koronavirüs) İlk vakanın gözlemde tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa'dan gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakamız var" dedi.
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Kaynak: Dunya.com