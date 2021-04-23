Avrupa'daki yerel yöneticiler İstanbul'da; sıfır atık projesi anlatıldı

Sıfır atık çalışmalarıyla dikkat çeken Başakşehir Belediyesi, hayata geçirdiği 'Atmadan Önce Bir Kez Daha Düşün' projesiyle tecrübelerini Avrupa'daki yerel yönetimlere anlatılmaya başlandı.

Sıfır atık çalışmalarıyla dikkat çeken Başakşehir Belediyesi, hayata geçirdiği 'Atmadan Önce Bir Kez Daha Düşün' projesiyle tecrübelerini Avrupa'daki yerel yönetimlere anlatılmaya başlandı. Hollanda, Polonya, İspanya, Belçika ve İtalya'dan gelen proje ortaklarına yönelik eğitimler gerçekleştirildi. Eğitime katılan Polonya Mode Foundation Kurumu Başkanı Pawel Burzaga, "Elbette dünyada genelindeki belediyelerin bazı çalışmaları var. Biz, Başakşehir'in projelerini takip ettiğimiz zaman gerçekten çok iyi işler başardığını gördük. O nedenle burada olmaktan çok mutluyuz" dedi.

Başakşehir Belediyesi'nin koordinatörlüğünde hazırlanan 'Atmadan Önce Bir Kez Daha Düşün' projesi kapmasında Hollanda, Polonya, İspanya, Belçika ve İtalya'dan gelen proje ortaklarıyla hazırlık toplantısı ve eğitimler yapıldı. Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde iki gün süren eğitimlerin ardından katılımcılara sertifikaları Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu tarafından verildi.

Eğitimlerin sonunda Avrupalı ortaklar memnuniyetlerini dile getirerek kazanımlarını kendi ülkelerinde bir an önce uygulamak istediklerini söyledi.

"AVRUPA'YA SIFIR ATIĞI ANLATACAĞIZ"

Projeye ilişkin bilgi veren Başakşehir Belediyesi Dış İlişkiler Birimi'nde görevli proje koordinatörü Muhittin Özkan, "Türkiye Ulusal Ajansı'ndan aldığımız destekle yurt dışındaki ortaklarımızla projeyi hayata geçirdik. Proje ile Türkiye'de ve dünyada atıkların geri dönüşüme kazandırılması, çevre ve iklim değişikliklerine karşı bilinçlendirme daha sonra ise atıklarla ilgili geri dönüşümde neler yapılabileceğine dair vatandaşlara kurslarla öğreterek girişimcilik eğitimler vermeyi hedefliyoruz. Hollanda, Polonya, İspanya, Belçika ve İtalya'daki sivil toplum örgütleri ve belediyelere sıfır atık projelerimizi anlatacağız. 30 ay boyunca sürecek olan projenin her ayağında üye ülkelerle beraber projemizi başarılı bir şekilde yürütmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"BAŞAKŞEHİR SIFIR ATIKTA BÜYÜK İŞLER BAŞARIYOR"

Polonya Mode Foundation Kurumu Başkanı Pawel Burzaga ise "Polonya'dan iki kurum çalışanı arkadaşımla beraber geldim. Öncelikle bu projenin konusu olan geri dönüşüm, iklim değişikliği ve dünyadaki çevre sorunları gibi genel konular aslında tüm dünyayı ilgilendiren ve çok ciddi boyutlara gelen sorunlar. O yüzden burada olmamız gerçekten çok önemli ve çok heyecan verici. Elbette tüm dünyadaki belediyelerin bazı çalışmaları var. Biz, Başakşehir'in projelerini takip ettiğimiz zaman gerçekten çok iyi işler başardığını gördük. O yüzden burada olmaktan çok mutluyuz. Buradan elde ettiğimiz bilgilerle kendimize katacaklarımızla daha güzel çalışmalar yapabiliriz. Kendi ülkemiz ve farklı ülkelerde de bu konularla ilgili çalışma yapan belediyeler var. Elbette onları da takip ediyoruz. Ama burada yapılan işlerin çok daha büyük ve güzel olduğunu biliyoruz. O yüzden buradan ne elde edebilirsek, kendimize ne katabilirsek çok önemli olacaktır" ifadelerini kullandı.

"PROJE İÇİN ÇOK HEYECANLIYIZ"

Hollanda Nefınıa Kurumu Başkanı Christina Eirini Karvouna da "Kurumumuz 2017 yılında kuruldu. Geri dönüşümle ilgili çalışmalar yapıyoruz ve burada olmaktan çok memnunuz. Başakşehir'de güzel çalışmalar yaparak kendi kurumumuzla bir araya getirip güzel bir şey çıkartmak istiyoruz. Geri dönüşümün çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Proje için çok heyecanlıyız" dedi.

256 PROJE ARASINDAN SEÇİLDİ

'Atmadan Önce Bir Kez Daha Düşün' projesi, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi. Türkiye genelinde 256 proje arasından seçilen proje, 172 bin Euro hibe almaya kazandı. Proje kapsamında Başakşehir Belediyesi'nin koordinatörlüğünde ve Avrasya Gençlik Gelişim Derneği'nin yerel ortaklığında bir araya gelen Hollanda, Polonya, İspanya, Belçika ve İtalya küresel ısınma ve iklim değişikliğine çare olmak için 30 ay boyunca belediyeler arası geri dönüşüm uygulamalarını paylaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı