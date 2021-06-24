Avrupa'daki Vatandaşlar Türkiye Yolunda Bu Yıl da Yalnız Değil
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Avrupa'daki Vatandaşlar Türkiye Yolunda Bu Yıl da Yalnız Değil

Avrupa'daki Vatandaşlar Türkiye Yolunda Bu Yıl da Yalnız Değil
Habermetre - Haberler | Toplum

Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte izin ve tatillerini ana vatan Türkiye'de memleketlerinde geçirmek isteyen büyük çoğunluğu Avrupa'da yaşayan vatandaşların karayolu ile olan yolculukları başladı.

Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte izin ve tatillerini ana vatan Türkiye'de memleketlerinde geçirmek isteyen büyük çoğunluğu Avrupa'da yaşayan vatandaşların karayolu ile olan yolculukları başladı. Her yıl vatandaşların seyahatlerinin güvenli ve huzurlu geçmesi için çalışmalar yürüten YTB bu tatil sezonu da faaliyetlerini sürdürüyor. YTB ile Dışişleri ve İçişleri bakanlıkları iş birliğinde geçtiğimiz yıllarda başlatılan sınır ötesi karşılama faaliyetleri bu yıl da devam ediyor.

Faaliyetler kapsamında, Türk polisi ve Türkçe-Sırpça bilen YTB personelleri Sırbistan sınır kapılarında Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye seyahat eden vatandaşlara yardımcı olmak için göreve başladı.

YTB personelleri ve Türk polisi, ana vatan yolundaki vatandaşların gereksinimlerini karşılamanın yanı sıra seyahat güvenliği için hatırlatmalarda bulunuyor.

Nerede Bir Vatandaşımız Varsa Oradayız

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan YTB Başkanı Abdullah Eren şu ifadeleri kullandı: "Avrupalı Türkler Memleket Yolu'nda Bu Yıl da Yalnız Değil! Göğsünde ay yıldız ile Türk Polisi ve YTB Personeli ana vatan Türkiye'ye gelen vatandaşlarımıza yardımcı olmak için Sırbistan Sınır Kapılarında göreve başladı.

Kaynak: Habermetre

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