Avrupa'daki Türklerin Türkiye Hattı Artık Kapanmayacak

Türkiye hattını BİP'e ikinci numara olarak ekleyen Avrupa'da yaşayan Türkler, tek telefonda iki hat kullanabilmeye başladı. Artık BİP'e ikinci numaralarını tanımlayan kullanıcılar Lifecell One paketi ile yılda bir ödeme yapıp 12 ay faydaları kullanmaya devam edecek.

Turkcell'in küresel markası Lifecell, yurtdışı ve Türkiye'de iki ayrı hattı bulunan vatandaşlar BİP'le iki telefon numarasını tek cihaz üzerinden kullanabileceğini açıkladı. 'İkinci Numaram Bip'te' servisi sayesinde Avrupa'da yaşayan Türkler hem yaşadığı ülkenin hattını hem de Türkiye hattını tek telefonda kullanacak ve hatlarının kapanması derdinden de kurtulacak.

"Yılda bir öde, 15 ay kullan"

Turkcell Europe ve Lifecell Ventures Genel Müdürü Barbaros Özdemir konuyla ilgili, "Yurtdışında yaşayan vatandaşların çoğu yılda sadece birkaç kez Türkiye'ye geliyor ve Türkiye'deki SIM kartı da yalnızca bu sürelerde kullanıyor. Yurtdışına döndüğünde, paket içindeki dakika ve internet boşa gidiyor. Üstelik her ay yükleme yapılmadığında hat iptal oluyor. Lifecell One paketi ile kullanıcılar yılda 1 kez ödeme yapacak, paket içeriğindeki faydalardan 12 ay boyunca yararlanabilecek. Bu paketi alan kullanıcıların hatları 15 ay boyunca yükleme yapılmasa da kapanmayacak" dedi.

Yapılan açıklamada; BiP'in ikinci numarayı ekleme özelliği sayesinde, Lifecell One kullanıcıları, Türkiye'deki numarasını BİP'e yükleyecek ve yurtdışında BiP'ten tıpkı Türkiye'deymiş gibi arama yapabilecek ya da aramaları kabul edip, alabilecek. Böylece çift hat kullanmak zorunda olanlar ikinci cihaz taşıma derdinden kurtulacak. - İSTANBUL