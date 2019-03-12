Avrupa'daki Tüm Boeing 737 Max'ların Uçuşları Askıya Alındı
Etiyopya'daki uçak kazası sonrası Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı da(EASA), Avrupa'daki tüm Boeing 737 Max uçuşlarını askıya aldı.
Etiyopya'daki uçak kazası sonrası Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı da(EASA), Avrupa'daki tüm Boeing 737 Max uçuşlarını askıya aldı.
Etiyopya'nın Addis Ababa kentinden Pazar günü 149 yolcu ve 8 mürettebatı ile Kenya'nın Nairobi kentine uçuş yaptığı sırada düşen Boeing 737 Max 8 tipi uçaktan kurtulan olmadı. Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı da, yolcuların güvenliği gerekçesiyle Avrupa'daki tüm Boeing 737-8 MAX ve 737-9 MAX uçaklarının tüm uçuşlarını durdurdu. EASA, Max modelleri için AB içinde veya dışında saat 19: 00 UTC'den itibaren geçerli olan bir Güvenlik Yönergesi yayınladı. - İstanbul
Kaynak: DHA