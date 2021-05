Avrupa'daki SUV trendi Goodyear için teknoloji fırsatlarını beraberinde getirdi

Goodyear'ın, otomotiv sektöründe payı her geçen gün artan SUV araçlar için geliştirdiği "EfficientGrip 2 SUV" lastiği girdiği testleri birincilikle bitirmeyi başardı.

Goodyear'ın, otomotiv sektöründe payı her geçen gün artan SUV araçlar için geliştirdiği "EfficientGrip 2 SUV" lastiği girdiği testleri birincilikle bitirmeyi başardı.

Goodyear'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'da otomotiv sektörünün başarı hikayelerinden biri de SUV ve Crossover modellerindeki artış oldu. Sağlam görünüşleri, yüksek sürüş pozisyonu ve hatchback'lerin pratikliğini tüm arazi koşullarına uygunlukla birleştirmesi, SUV modelleri hem sürücüler hem de aileler için popüler bir araç türü haline getirdi.

Bugün Avrupa'da en çok satan her on araçtan üçü SUV ve çok tercih edilen daha büyük ve daha çok yönlü SUV'lere özel lastik teknolojisi her geçen gün daha da artıyor.

Goodyear'ın da tam da bu ihtiyaçları karşılamak adına üretilen "EfficientGrip 2 SUV" lastiği ise sektörün önde gelen dergilerinin testlerini birincilikle bitirmeyi başardı.

Goodyear Teknik Proje Yöneticisi Thomas Gesenhoff'un konuyla ilgili olarak; "SUV'lerin yaygınlaşması, Goodyear'ın lastik teknolojisini sergilemesi için yeni fırsatları beraberinde getirdi. Goodyear EfficientGrip 2 SUV gibi lastikler, özellikle bu araçlar için geliştirildi. Konvansiyonel otomobil lastiği geliştirme konusuna farklı bir yaklaşım getiriyoruz. SUV lastiklerinin daha sağlam ve çok yönlü olmanın yanı sıra, sedan araçlardan hatchback'e geçen sürücülerin beklediği dinamik his ve performansı da sağlaması gerekiyor" diye konuştu.

SUV ve Crossover araçların çok amaçlı oluşu, tüketicilerin lastikleriyle daha fazla yol kat etmek istemesine yol açarken Goodyear'ın bu zorluklarla nasıl başa çıktığını Gesenhoff, şöyle açıklıyor:

"Goodyear'ın yüksek diş elastikliği ve esnekliğiyle büyük bir sıcaklık aralığında zorlu yol koşullarında lastik yüzeyinin daha az bozulmasını sağlayan Mileage Plus teknolojisi sayesinde, EfficientGrip 2 SUV bir önceki modeline kıyasla yüzde 25 daha fazla kilometre yapılmasına olanak tanıyor."

Auto Bild Allrad dergisi en iyi lastik seçti

Goodyear'ın SUV lastikleri için kendine özgü tasarımlar ve teknolojiler geliştirmeye yoğunlaşması, Auto Bild Allrad dergisinin, 10 SUV lastiğini karşılaştırdığı testte birinci sırada yer almasıyla kanıtlandı. Auto Bild Allrad dergisi, ıslak ve kuru yollarda ve tipik bir SUV sürücüsünün karşılaşacağı türden kum, çakıl, çamur vb. arazi yüzeylerinde yaptığı performans testlerinin sonunda Goodyear EfficientGrip 2 SUV modelini en iyi lastik seçti.

Goodyear EfficientGrip 2 SUV, Auto Bild Allrad testinde derginin on beş test kategorisinin her birinde üst sıralarda yer alan tek lastik oldu. Test sürücüleri özellikle EfficientGrip 2 SUV'nin olağanüstü ıslak frenleme performansına yoğunlaştı. Bu da daha çok sayıda uzun kavrayıcı kenarın daha düşük sertlikle birleşerek ıslak zeminlerde tutunmayı artırmasından kaynaklanıyor. Lastiğin ortasından geçen büyük kuşaklar da kısa frenleme mesafesi için daha büyük temas alanı sağlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız