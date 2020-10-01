Avrupa'daki sivil toplum kuruluşlarından Azerbaycan'a destek
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Avrupa'daki sivil toplum kuruluşlarından Azerbaycan'a destek

01.10.2020 13:59 | Son Güncelleme: 01.10.2020 13:59
Avrupa'daki sivil toplum kuruluşlarından Azerbaycan'a destek

Avrupa'da bulunan bazı sivil toplum kuruluşları, Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle Azerbaycan'a destek mesajları yayımladı.

Avrupa'da bulunan bazı sivil toplum kuruluşları, Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle Azerbaycan'a destek mesajları yayımladı.

İtalya'nın başkenti Roma'daki Azerbaycan-İtalya Birliğinden yapılan açıklamada, Ermenistan'ın geçen pazar günü ateşkes rejimini ihlal ederek Azerbaycan ordusu mevzileriyle sivil halkı hedef aldığı hatırlatıldı.

Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarında Cenevre Kovansiyonuna ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin kararlarına aykırı şekilde yerleşim politikalarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, bunun bölge için son derece tehlikeli bir durum yarattığı kaydedildi.

Açıklamada, Ermenistan'ın saldırganlığının uluslararası camiada güçlü şekilde kınanması, Ermenistan'a saldırgan politikasını terk etmesi, bir an önce işgal ettiği Azerbaycan topraklarını bırakması yönünde çağrıda bulunması talebi yer aldı.

Belçika'da bulunan Azerbaycan-Belçika Dostluk Cemiyeti de Azerbaycan'a destek açıklaması yaptı. Cemiyet Başkanı Ayhan Demirci'nin Azerbaycan halkına destek çağrısına Belçika'da bulunan bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Türk kanaat önderleri de destek verdi.

"Ermenistan'ın 30 yılı aşkın Azerbaycan topraklarında işgalci olarak kalması Azerbaycan halkında tahammülün ve sabrın bitmesine neden olmuştur." ifadesi kullanılan cemiyet açıklamasında, Ermenistan'ın işgalinin bir an önce son bulması, dünya ve Avrupa kamuoyunun Ermenistan'ın sivillere saldırılarını kınaması, bu ülkeye yaptırım uygulaması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, "30 yıldan beri barışçıl tutumunu korumaya çalışan Azerbaycan Cumhuriyeti lideri İlham Aliyev'in önderliğinde Azerbaycan halkı ve kahraman ordusunun başarılı olması ve Dağlık Karabağ'ın yeniden özgürlüğüne kavuşması en büyük temennimizdir." ifadesi yer aldı.

Bosna Hersek'te faaliyet gösteren Dostluk Köprüleri Derneğinden yapılan açıklamada ise Ermenistan'ın saldırılarında bir kez daha Azerbaycan halkının hedef alındığı belirtilerek, "Saldırgan Ermenistan, 1990'lı yıllarda Hocalı'da ve Dağlık Karabağ'ın diğer bölgelerinde yaptığı gibi bir kez daha sivillere karşı savaş suçları işlemektedir. BM kararlarına ve Azerbaycan'ın anlaşmazlığı barışçıl yollarla çözme çabalarına saygı göstermeyen Ermenistan'ı kınıyoruz." vurgusu yapıldı.

Bosna Hersek'in de 1990'lı yıllarda komşuları tarafından saldırılara maruz kaldığı ve güç kullanılarak parçalanmak istendiği hatırlatılan açıklamada, o yıllarda hem Bosna Hersek'te hem de Azerbaycan'da savaş suçları işlendiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, "Bosna Hersek, Azerbaycan'ın hakiki dostudur. Dernek olarak bizler, he zaman Bosna Hersek ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve dostluk bağlarını güçlendirmek için çalışacağız." ifadelerine de yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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