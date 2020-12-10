Avrupa'daki karar verme mekanizmalarını Hindistan lehine etkilemeyi amaçlayan ağ ile ilgili yeni araştırma yayımlandı

Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik dezenformasyon kampanyalarını ele alan bağımsız sivil toplum kuruluşu EU Disinfo Lab, uluslararası kuruluşları hedef alan ve Hindistan'ın çıkarlarına hizmet eden büyük bir ağ ile ilgili yeni bir araştırma yayımladı.

Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik dezenformasyon kampanyalarını ele alan bağımsız sivil toplum kuruluşu EU Disinfo Lab, uluslararası kuruluşları hedef alan ve Hindistan'ın çıkarlarına hizmet eden büyük bir ağ ile ilgili yeni bir araştırma yayımladı.

EU Disinfo Lab'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, 2019'da yayımladıkları ön araştırmanın ardından ağın "özellikle uluslararası platformda Pakistan'ın itibarını zedelemeyi", Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi ve Avrupa Parlamentosundaki karar verme mekanizmalarını etkilemeyi hedeflediği bildirildi.

"Hindistan Kronikleri" isminin verildiği araştırmayla 15 yıllık dezenformasyon ağının ortaya çıkarıldığına işaret edilen açıklamada, Hindistan'ın çıkarlarına hizmet eden ağ kapsamında hayatını kaybetmiş bir profesörün yaşıyor gibi gösterildiği, çok sayıda feshedilmiş kuruluşun ve en az 750 sahte medya kuruluşunun kullanıldığı kaydedildi.

Açıklamada, ağın amacının Hindistan ile anlaşmazlığı olan Pakistan ve Çin gibi ülkelerin saygınlığını azaltmak ve uluslararası alanda Hindistan'ın imajını güçlendirmek olduğu ifade edildi.

Srivastava Group ve Hindistan'ın en büyük haber ajansı ANI'nın yürüttüğü Hindistan yanlısı ağın 2005'te başlatıldığı ve halen devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, Hindistan hükümetiyle bağlantısı olduğuna ilişkin direkt bir kanıtın bulunmadığı ağın, en az 110 ülkede faaliyet gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, insan hakları konusunda önemli bir isim olan Prof. Louis B. Sohn'un 2007'de BM İnsan Hakları Konseyi oturumuna ve 2011'de Washington DC'de bir toplantıya katılmış gibi gösterildiği fakat Sohn'un aslında 2006'da hayatını kaybettiği belirtildi.

Ağın arkasındaki aktörlerin, başkalarının isimlerini çaldığı, Avrupa Parlamentosunun antetini kullandığı ve Birleşmiş Milletlere sahte adresler verdiği vurgulanan açıklamada, EU Disinfo Lab Genel Müdürü Alexandre Alaphillippe'in görüşlerine de yer verildi.

Buna göre, şimdiye kadarki en geniş ağı ortaya çıkardıklarını söyleyen Alaphilippe, ANI haber ajansının bu "etki operasyou"nun meşruluğunun sağlanması için kullanıldığını ve ANI'nın sayesinde Hint yanlısı haberlerin güvenilirlik kazandığını belirtti.

Açıklamada, ANI'nın haberlerinin 500'den fazla sahte haber sitesinde kullanıldığı kaydedildi.

Merkezi Brüksel'de bulunan sivil toplum kuruluşu EU Disinfo Lab, geçen yıl Avrupa'daki karar alıcıları etkilemeyi hedefleyen Hindistan yanlısı sahte internet siteleri ve düşünce kuruluşları ağı tespit edildiğini duyurmuştu.

EU Disinfo Lab, sitelerin izini sürdüklerinde yollarının Hint şirketi Srivastava Group'a çıktığını, ağın ayrıca Avrupa'da, Pakistan karşıtı lobicilik faaliyetlerinden sorumlu grupları kapsadığını açıklamıştı.

Uzmanlar, İngilizce sahte internet sitelerinin önemli bölümünün, Hindistan'ın lobicilik faaliyetlerine hizmet ettiğini, birçoğunun kendilerini maskelemek için yayın hayatına son vermiş gazetelerin isimlerini kullandığını, bu "zombi" siteler arasında son sayısı 1922'de çıkan "Manchester Times"ın yer aldığını ortaya koymuştu.

Tüm sitelerin Pakistan karşıtı haberler yaydığı, Hindistan'ın lobicilik faaliyetlerini hizmet edecek biçimde ağ ile bağlantısı bulunan sivil toplum kuruluşlarının çalışanlarından görüş aldığı ifade edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik