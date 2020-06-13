Avrupa'daki gurbetçiler Türkiye'ye gelmek için gün sayıyor
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Avrupa'daki gurbetçiler Türkiye'ye gelmek için gün sayıyor

Türkiye'nin yurtdışından gelen vatandaşlara yönelik 14 günlük karantina sürecini kaldırmasının ardından Avrupa'da yaşayan Türkleri yurda dönüş heyecanı sardı.

Avrupa'daki gurbetçiler Türkiye'ye gelmek için gün sayıyor
13.06.2020 16:07 | Son Güncelleme: 13.06.2020 16:11

Türkiye'nin yurtdışından gelen vatandaşlara yönelik 14 günlük karantina sürecini kaldırmasının ardından Avrupa'da yaşayan Türkleri yurda dönüş heyecanı sardı. Avrupa'daki birçok ülkede olduğu gibi Avusturya'daki Türkler de Türkiye'ye gelmek için gün sayıyor.

Türkiye'nin yurtdışından gelen vatandaşlara yönelik 14 günlük karantina sürecini kaldırması kararı yurtdışındaki gurbetçilerin yüzünü güldürdü. Yaz tatilinin ülkelerinde geçirmek isteyen Avrupalı gurbetçiler, Türkiye'nin zorunlu karantina sürecini kaldırmasını dört gözle bekliyordu. Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı'nın yaptığı 'Karantina sürecinin kalktığına ilişkin yaptığı açıklamalanın ardından gurbetçiler hazırlıklara başladı.

"KARANTİNA KARARININ KALDIRILMASINA SEVİNDİK"

Demiören Haber Ajansı'na konuşan  Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan Türkler, Türkiye'ye dönmenin heyecanını yaşadığını ifade etti. 1972'yılında geldiği Avusturya'da şuan emekli olarak yaşamını sürdüren İhsan Pala 18 Haziran için Türkiye biletini aldığını belirtti. Karantinanın kaldırılmasından dolayı Türkiye'deki yetkililere teşekkür eden Pala, "Karantinanın kaldırılmasından dolayı çok sevindim. Benim için o da önemli, Türkiye'de ölmek de olabilir" şeklinde konuştu. 

"GİTMEYİ, DÖRT GÖZLE BEKLİYORDUK "

Türkiye'den gelen müjdeli haberi dört gözle beklediklerini belirten Hasan Güleç de Avusturya'nın da geri dönüşler için aynı şekilde karantina uygulamasını kaldırmasını istedi. Güleç, "Duyduğumuz bu yeni habere göre, Türkiye şuan karantinayı kaldırmış, çok güzel bir haber. Türkiye'ye zaten gitmeye hazırlanıyorduk. Türkiye'ye gideceğiz ama Avusturya şuan geri dönüşlerde karantina uygulaması var nasıl yapacağız bilemiyoruz. Onu bekliyoruz, açıldığı anda direk arabamızla Sıla yolundna Türkiye'ye gideceğiz" dedi.

"KARANTİNA KALKTIĞI İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

40 yıldır Viyana'da yaşamını sürdüren Selahattin Gürdal da her yıl Türkiye'ye gittiğini belirtterek,  "Karantina kalktığı için çok mutluyuz. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. Onun gibi bir başkan dünyada yok. Allah izin verirse Ağustos ayında yeniden gitmeyi planlıyorum. İzine Samsun'a gideceğim" ifadelerini kullandı. Emrullah Aygün da Kurban Bayramı'nı Türkiye'de geçirmek istediğini söyledi. Aygün, "Hamdolsun Allah'ımıza, istediğimizi verdi. Önce Sıla-i Rahim yollarımızı açtı çok teşekkür ederim. Türkiye'mizdeki 14 günlük karantina da kaldırıldı" ifadelerini kullandı.

"KURBAN BAYRAMI'NDA ORDA OLACAĞIZ İNŞALLAH"

Karantinanın kaldırılmasından dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini ileten İsmail Öztürk ise, "Gurbetçiler için çok güzel oldu. İnşallah biz de izine gideceğiz. Sağ salim gidip Türkiye'mizi göreceğiz. Türkiye'mize çok teşekkürler. Müjdeli haberi dün akşam aldık. Ramazan Bayramı'nı burada geçirdik. Kurban Bayramı'nda orda olacağız inşallah" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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