Avrupa'daki gurbetçiler, 170 bin fidanı Şanlıurfa'da toprakla buluşturdu

Şanlıurfa'da başlatılan ağaçlandırma kampanyasına destek veren Belçika ve Hollanda'dan gelen bir grup gurbetçi, kentte 170 bin fidanın toprakla buluşmasını sağladı.

İş kadını Saadet Aişeoğlu'nun Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü ile iş birliği yaparak yürüttüğü kampanyaya destekler sürüyor.

Hollanda ve Belçika Uluslararası İnsani Yardım Vakfı, Adil Paylaşım Derneği ve Avrupa Yardım Vakfı da kampanyaya 170 bin fidan bağışında bulundu.

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından kette belirlenen 2 bin 500 dönümlük arazide fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü Mehmet Zeki Bayıcı, Belçika'dan Nedim Şenol, Hollanda'dan Hüseyin Gündüz, Adil Paylaşım Derneği Başkanı Murat Kurt ile bir grup gurbetçi, çeşitli okullardan öğrenciler ve Harran Üniversitesinden akademisyenler katıldı.

Grup adına açıklama yapan Murat Kurt, kampanyaya katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Toplum yararına olan faydalı projelere Avrupalı gurbetçilerin desteğiyle katılmaya devam edeceklerini belirten Kurt, "Ülkemizin başka bölgelerinde de fidan dikim projelerine devam edeceğiz. Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü Mehmet Zeki Bayıcı ve personeline ve bu projeye emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Avrupalı gurbetçilerin bir buçuk milyon lirayı bulan desteğiyle Şanlıurfa kırsalında 4 ayrı bölgedeki taşlık arazilerde 200 bin fidan toprakla buluşacak.

AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri

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