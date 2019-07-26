"Avrupa'daki daralma Türk hazır giyim sektörünü etkiledi"

Dosso Dossi Holding Üst Yöneticisi (CEO) Hikmet Eraslan, "Biz Türk üreticiler olarak fazlasıyla hazırız. Dünyanın en güçlü ülkelerinden daha nitelikli ürün pazarlayacak yerdeyiz ama yurt dışındaki butikler, mağazalar ürün alamayacak duruma geldikleri zaman bunun maliyetini sektör olarak görüyoruz." dedi.

Eraslan AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazır giyim sektöründe yaşanan son gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Sektörün Türkiye ekonomisi için önemine işaret eden Eraslan, yılın ilk yarısının geride kalmasıyla Dosso Dossi Holding olarak oldukça iyi rakamlara ulaştıklarını dile getirdi.

Eraslan, 6 aylık periyotta yüzde 15 büyüdüklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Dosso Dossi, bütün coğrafyalardan insanların alım yaptığı bir yer, organizasyonlarımızla birlikte 32 ülkeden, 200 farklı şehirden insanlar ağırlıyoruz. Şirket olarak yıl sonunda organizasyonlarımız ve satışlarımızla birlikte yine rakamlar gösteriyor ki, yüzde 15'lik artış yaşayacağız. Genel piyasaya baktığımızda böyle bir tablo göremiyoruz. Yurt dışındaki çalkantılı durum, ekonomik daralma bunun sebebi.

Dosso Dossi'de bir artış yaşansa da, yıl sonunda piyasanın genelinde bu yansımayı göremeyeceğiz. Bu durum, yurt dışındaki enerji ile gelir elde eden ülkelerin, ekonomisinin daralması ile ilgili. Biz Türk üreticiler olarak fazlasıyla hazırız. Dünyanın en güçlü ülkelerinden daha nitelikli ürün pazarlayacak yerdeyiz ama yurt dışındaki butikler, mağazalar ürün alamayacak duruma geldikleri zaman bunun maliyetini sektör olarak görüyoruz."

"300 üreticinin ürünlerini pazarlıyoruz"

En son Antalya'da gerçekleştirilen Dosso Dossi Fashion Show'un çok başarılı geçtiğini, önemli satın almalar gerçekleştiğini belirten Eraslan, bundan sonra sadece mağazada ya da Antalya'daki organizasyonlarla kalmayacaklarını bildirdi.

Eraslan, "Yurt dışındaki müşterilerimizin ayağına gideceğiz. Bunu 2 dönemdir Almatı ve Bakü ile gerçekleştiriyoruz ama şimdi 27-29 Ağustos'ta Moskova'da olacağız. Buraya gelmeyen müşteri kitlesini yerinde gidip bulmak, onları fuarımıza katmayı ya da mağazamıza getirmeyi hedefliyoruz. Organizasyonlarımızın gücünü yurt dışında duyurmaya, o müşteriyi Türkiye'ye kazandırmayı amaçlıyoruz. 300 üreticinin ürünlerini pazarlıyoruz, bu üreticilerimizle birlikte Moskova'ya gideceğiz. Türkiye'ye gelmeyen, bizi henüz bilmeyen müşteri portföyüne ürünlerimizi pazarlama şansı elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yılda yüzde 20'lik yeni alıcı artışı yaşadıklarını dile getiren Hikmet Eraslan, bunun da büyüyen bir satış ağına dönüştüğünü dile getirdi.

"Japonya'daki genç kız ile ABD, Rusya, Türkiye'deki genç kız aynı ürünü seçiyor"

Eraslan, değişen ve gelişen dünyaya paralel modanın da artık eskisi gibi olmadığını söyledi.

Globalleşen moda tarzında, Japonya'daki genç kız ile, ABD, Rusya, Türkiye'deki genç kızın aynı koleksiyonu, aynı ürünü seçtiğine işaret eden Eraslan, böyle bir durumda da üreticilerin de bütün yeni oluşumları takip eden bir yapıda bulunduğunu aktardı.

Hikmet Eraslan, Türk üreticilerdeki ürün çeşitliliğinin alıcıları oldukça memnun ettiğini belirterek, "Bizim en büyük müşteri portföyümüz Rusya, sonra da Kazakistan ama bu son dönemde Orta Doğu'dan çok ciddi müşteri portföyü oluşmaya başladı." dedi.

Eraslan, Dosso Dossi Fashion Show kapsamında Türkiye'ye getirilen dünyaca ünlü isimlerin de ülkenin ve sektörün tanıtımına önemli etkileri olduğunu dile getirdi.

En son bu yıl İsrailli ünlü model Bar Rafaeli'nin podyuma çıktığını, geçen yıl Amerikalı moda tasarımcısı Paris Hilton'un baş manken olarak geldiğini anımsatan Eraslan, "Bir önceki yıl yaptığımız etkinlikte 4 Brezilyalı modeli podyuma çıkardık. Getirdiğimiz top modellerle Türkiye'nin tanıtımını da yapıyoruz, onlara gelmeden önce Türkiye ile ilgili post attırıyoruz. Geçen seneki organizasyonda sosyal medya üzerinden 420 milyona ulaşan bir geri dönüş aldık." diye konuştu.

Kaynak: AA