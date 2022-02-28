Avrupa'da Yüzbinlerce Sığınmacı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 368 bin kişinin Rus işgali nedeniyle Ukrayna'dan ayrıldığını açıkladı. Açıklamada sayının artmakta olduğu da kaydedildi. Bu görüntüler de ülkenin batısındaki Lviv kentinden. Diğer bazı bölgelere göre daha sakin olan kentin tren istasyonunda toplanan kalabalık da halkın güvenli bölge arayışının göstergesi gibi. Yüzbinlerce kişi de komşu ülkeler Polonya ve Romanya'ya sığınmış durumda

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