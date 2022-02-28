Avrupa'da Yüzbinlerce Sığınmacı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avrupa'da Yüzbinlerce Sığınmacı

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 368 bin kişinin Rus işgali nedeniyle Ukrayna'dan ayrıldığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 368 bin kişinin Rus işgali nedeniyle Ukrayna'dan ayrıldığını açıkladı. Açıklamada sayının artmakta olduğu da kaydedildi. Bu görüntüler de ülkenin batısındaki Lviv kentinden. Diğer bazı bölgelere göre daha sakin olan kentin tren istasyonunda toplanan kalabalık da halkın güvenli bölge arayışının göstergesi gibi. Yüzbinlerce kişi de komşu ülkeler Polonya ve Romanya'ya sığınmış durumda

DailyMotion.com - Güncel

Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rus, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title