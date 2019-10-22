Avrupa'da yılın en iyi futbolcusuna verilen Altın Top ödülü için adayları belli oldu

22.10.2019 17:43

Avrupa'da yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülü için belirlenen 30 adayın isimleri açıklandı.



Bu ödüle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'dan tam 7 futbolcu aday gösterildi. Euronews.com'da Görüntüle