Avrupa'da yetkili kuruluşlar Delta varyantına karşı uyardı, aşılamayı hızlandırma çağrısı yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avrupa'da yetkili kuruluşlar Delta varyantına karşı uyardı, aşılamayı hızlandırma çağrısı yaptı

Avrupa'da yetkili kuruluşlar Delta varyantına karşı uyardı, aşılamayı hızlandırma çağrısı yaptı
Anadolu Ajansı / Selen Temizer - Haberler | Güncel

Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezi (ECDC) ile Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Avrupa Birliği'nde (AB) vatandaşlara aşı olma çağrısında bulundu.

Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezi (ECDC) ile Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Avrupa Birliği'nde (AB) vatandaşlara aşı olma çağrısında bulundu.

ECDC, ağustos sonuna kadar Delta varyantının AB'deki türlerin yüzde 90'ını oluşturacağı konusunda uyardı.

Aşılamanın hızlandırılması çağrısı yapan ECDC, söz konusu varyantın toplum içinde yayılmasını önlemek için maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasını tavsiye etti.

EMA da yaptığı yazılı açıklamada "Virüse karşı en üst düzeyde korumadan yararlanmak için ürün bilgileri doğrultusunda önerilen aşılama sürecine uyulması hayati önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selen Temizer

5 bin 242 vatandaş 2. doz aşıya gitmedi! İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medyadan çağrı yaptı
5 bin 242 vatandaş 2. doz aşıya gitmedi! İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medyadan çağrı yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Mustafa Varank İbrahim Aydemir Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şevval Sam Acun Ilıcalı Zeynep Bastık Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Fatih Terim Şenol Güneş Şaban Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Avrupa'da yetkili kuruluşlar Delta varyantına karşı uyardı, aşılamayı hızlandırma çağrısı yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 17:38:26. #1.16#

title