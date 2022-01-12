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Avrupa'da yer altı depolama tesislerindeki gazın yarıdan fazlası tükendi

Avrupa'da yer altı depolama tesislerindeki gazın yarıdan fazlası tükendi
AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'da bulunan yer altı depolama tesislerindeki doğal gazın yüzde 55,6'sının kullanıldığını bildirdi.

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'da bulunan yer altı depolama tesislerindeki doğal gazın yüzde 55,6'sının kullanıldığını bildirdi.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa'daki depolama tesislerindeki gazın hızla azaldığı belirtildi.

Açıklamada, "Gas Infrastructure Europe verilerine göre, Avrupa'daki yer altı depolama tesislerindeki doğal gazın yüzde 55,6'sına karşılık gelen 26,6 milyar metreküp şimdiden kullanıldı. Söz konusu tesislerdeki doğal gaz miktarının, bu sezon için tarihin en düşük seviyesinde olduğunu belirtmek gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Salgına karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesi ve hava koşullarına bağlı olarak artan doğal gaz talebine arzın yetişememesi, Avrupa'da fiyatların geçen yıldan itibaren rekor seviyelere ulaşmasına yol açmıştı.

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AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi Haberleri

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