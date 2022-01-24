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Avrupa'da yer altı depolama tesislerindeki gaz tarihin en düşük seviyesinde

Avrupa'da yer altı depolama tesislerindeki gaz tarihin en düşük seviyesinde
AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'da bulunan yer altı depolama tesislerindeki doğal gazın yüzde 70'inden fazlasının kullanıldığını ve gaz miktarının tarihin en düşük seviyesine düştüğünü bildirdi.

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'da bulunan yer altı depolama tesislerindeki doğal gazın yüzde 70'inden fazlasının kullanıldığını ve gaz miktarının tarihin en düşük seviyesine düştüğünü bildirdi.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa'daki depolama tesislerindeki gazın hızla azaldığı belirtildi.

Açıklamada, "Gas Infrastructure Europe verilerine göre, Avrupa'daki yer altı depolama tesislerindeki doğal gazın yüzde 70'inden fazlasına karşılık gelen 34,3 milyar metreküp şimdiden kullanıldı. Söz konusu tesislerdeki doğal gaz miktarı, tarihin en düşük seviyesinde." ifadelerine yer verildi.

Salgına karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesi ve hava koşullarına bağlı olarak artan doğal gaz talebine arzın yetişememesi, Avrupa'da fiyatların geçen yıldan itibaren rekor seviyelere ulaşmasına yol açmıştı.

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi Haberleri

Doğalgaz, Gazprom, Europe, Rus, Ekonomi, Haber

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