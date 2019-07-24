Avrupa'da "yeni sıcak hava dalgası" alarmı

Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya doğru gelen yeni sıcak hava dalgasının, İskandinav ülkelerine kadar ulaşacağı tahminleri dolayısıyla birçok Avrupa ülkesinde önlemler alındı.

Meteoroloji yetkilileri, 28 Temmuz'a kadar etkili olacak sıcak hava dalgası nedeniyle Almanya, Fransa, Belçika, İngiltere, Hollanda ve İskandinav ülkelerinde sıcaklıkların rekor düzeye çıkmasının beklendiğini açıkladı.

Almanya, Fransa, İspanya, Belçika ve Hollanda'da bazı kentlerde hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Temmuz 1947'de ölçülen ve şimdiye kadarki en yüksek sıcaklık olan 40,4 dereceye iki gün içinde ulaşılacağı öngörülüyor.

Serinlemek için göle giren 2 kişi boğularak öldü

Almanya Meteoroloji Dairesi perşembe günü Köln bölgesinde hava sıcaklığının 41 dereceyi bulabileceği tahmininde bulundu. Almanya'da en sıcak gün 6 Temmuz 2015'te 40,3 dereceyle Kitzingen'de ölçülmüştü.

Bazı bölgelerde aşırı sıcak ve bunaltıcı havada dışarıda bulunanlar önlemi şemsiyeyle dolaşmakta buluyor.

Almanya'da polis, sıcak hava nedeniyle serinlemek için göle giren iki kişinin boğularak yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İspanya'da yangınlara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı

İspanya'da hava sıcaklıklarının özellikle orta ve kuzey bölgelerindeki bazı kentlerde 42 dereceye çıkması beklenirken, özellikle yangınlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

İngiltere'de yılın en sıcak gününün yarın kayıtlara geçeceği, başkent Londra'da hava sıcaklığının 39 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor.

Bugüne kadar en yüksek sıcaklığın 38,5 ile Ağustos 2003'te ölçüldüğü ülkede, vatandaşlara dışarı çıkarken dikkatli olmaları, bol su içmeleri ve yaşlıların kontrollü hareket etmeleri uyarıları yapıldı.

İş yerlerinde esnek çalışma saatlerine geçilebileceğini açıklayan yetkililer, ayrıca evcil hayvanların arabalarda bırakılmamasını tavsiye etti.

Hollanda'da turuncu alarm verildi

Son 75 yılın en sıcak günlerinin yaşanacağı tahmin edilen Hollanda da ise aşırı sıcaklardan dolayı turuncu alarm (ikinci derecede önemli) verildi.

Hollanda tarihinde en yüksek sıcaklık, 23 Ağustos 1944'te 38,6 derece olarak ölçülürken, birkaç gün içinde 39 dereceyle sıcaklık rekorunun kırılabileceği ifade edildi.

Ülkede, sıcak hava şartlarına karşı alınan önlemler kapsamında, asfalt yolların erimesini engellemek için yollara tuz döküldüğü ve Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda pistlere su püskürtüldüğü açıklandı.

İtalya'da bazı kentlerde en yüksek seviyede alarma geçildi

Sıcaklığın 40 dereceyi bulacağı duyurulan Belçika'da yetkililer, mevcut durumda "turuncu" olan alarm seviyesinin cumartesi gününe kadar "kırmızı"ya çıkarılacağını bildirdi.

Diğer yandan İtalya'da Sağlık Bakanlığı, hava sıcaklığındaki artışlar nedeniyle Floransa, Roma, Cenova, Perugia, Torino, Bolzano ve Brescia gibi ülkenin orta ve kuzey kentlerindeki bazı kentlerde en yüksek seviyede alarma geçildiğini duyurdu.

Kaynak: AA