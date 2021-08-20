Avrupa'da yaşayan Türklerin "hüzünlü" dönüş yolculuğu devam ediyor
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Avrupa'da yaşayan Türklerin "hüzünlü" dönüş yolculuğu devam ediyor

Avrupa'da yaşayan Türklerin 'hüzünlü' dönüş yolculuğu devam ediyor
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin dönüş yolculuğu sürüyor.

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin dönüş yolculuğu sürüyor.

Baba ocağından yola çıkan gurbetçiler, Dereköy Sınır Kapısı'ndaki işlemlerinin ardından çalıştıkları ülkelerin yolunu tutuyor.

Sınır kapısında zaman zaman 4 kilometreye yakın araç kuyruğu oluşuyor.

Bazı vatandaşlar araçlarından inerek sıranın kendilerine gelmesini bekliyor, bazıları da yol kenarında semaverde çay demliyor.

Almanya'ya giden Gani Dikmen, AA muhabirine, bir ay önce tatil amacıyla geldiği ülkesinden hüzünle ayrıldığını söyledi.

Yaklaşık 6 saattir çıkış yapmayı beklediğini, muhtemelen 5 saat daha bekleyeceğini belirten Dikmen, "Gurbet çok zor, ana, baba, vatan sevgisi... Gitmek istemiyoruz ama çalışmak zorundayız, işimiz gücümüz orada. 'Doğduğun yere değil, doyduğun yere bak' derler ya bizimki de aynısı." dedi.

Zekiye Tayap ise bir süre önce Almanya'dan Türkiye'ye tatil için geldiklerini ve bugün de dönmek zorunda olduklarını ifade etti.

Türkiye'nin dünyanın en güzel ülkesi olduğunu anlatan Tayap, "Almanya'da adımız yabancı, Türkiye'de adımız Almancı. Çok hüzünlüyüz, ağlayarak dönüyoruz, 30 yıldır Almanya'dayım. Türkiye'nin yeri başka. Türkiye'nin yerini hiçbir memleket dolduramaz. Dünyanın hiçbir yerinde Türkiye'nin güzelliği yok. Anlatmaya kelime bulamıyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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