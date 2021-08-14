Avrupa'da yaşayan Türklerin "hüzünlü" dönüş yolculuğu devam ediyor
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Avrupa'da yaşayan Türklerin "hüzünlü" dönüş yolculuğu devam ediyor

Avrupa'da yaşayan Türklerin 'hüzünlü' dönüş yolculuğu devam ediyor
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin dönüş yolculuğu sürüyor.

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin dönüş yolculuğu sürüyor.

Baba ocağından yola çıkan gurbetçiler, Dereköy Sınır Kapısı'ndaki işlemlerinin ardından çalıştıkları ülkelerin yolunu tutuyor.

Sınır Kapısı'nda zaman zaman 2 kilometreye yakın araç kuyruğu oluşuyor.

Almanya'ya giden Okan Düşünce, AA muhabirine, memleketi Tekirdağ'da bir süre tatil geçirdiklerini söyledi.

Vatan toprakları ve sevdiklerinden ayrılmanın üzüntüsü yaşadığını belirten Düşünce, "Türkiye'miz çok güzel üzülerek geri dönüyoruz. Ne yapalım mecburuz. İnşallah önümüzdeki yaz yeniden geleceğiz vatanımıza" dedi.

Düşünce, yaklaşık 2 saattir sınır kapısında beklediklerini sözlerine ekledi.

Polonya'ya giden Cabbar Ünal ise Türkiye'de çok keyifli bir tatil yaptıklarını ve işleri nedeniyle geri dönmek zorunda kaldıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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