Avrupa'da yaşayan Türklerin dönüş yolculuğu sürüyor
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Avrupa'da yaşayan Türklerin dönüş yolculuğu sürüyor

Avrupa'da yaşayan Türklerin dönüş yolculuğu sürüyor
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin dönüş yolculuğu sürüyor.

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin dönüş yolculuğu sürüyor.

Baba ocağından yola çıkan gurbetçiler, Dereköy Sınır Kapısı'ndaki işlemlerinin ardından çalıştıkları ülkelerin yolunu tutuyor.

Sınır Kapısı'nda zaman zaman 2 kilometreye yakın araç kuyruğu oluşuyor.

Hava sıcaklığının etkili olduğu bölgede uzun süre bekleyen vatandaşlara Türk Kızılay tarafından su dağıtılıyor.

Almanya'ya giden Fatih Adalur, yaklaşık 2 saattir sınır kapısında beklediklerini söyledi.

Türk Kızılayın kendilerine su ikramında bulunduğunu ve çok memnun kaldıklarını anlatan Adalur, "Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir hizmet yoktur, Türk Kızılaya teşekkür ederiz. Tatil için geldiğimiz ülkemizden ayrılmanın üzüntüsünü yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç de uzun süre yolda bekleyen ve sıcak havadan bunalan vatandaşlara belirli aralıklarla su dağıttıklarını söyledi.

Avrupa'da yaşayan Türklerin dönüş yolculuğu sürüyor
Avrupa'da yaşayan Türklerin dönüş yolculuğu sürüyor
Avrupa'da yaşayan Türklerin dönüş yolculuğu sürüyor
Avrupa'da yaşayan Türklerin dönüş yolculuğu sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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