Avrupa'da yaşayan Türkler'in yurda gelişlerinde uygulanan 14 gün evde gözetim kuralı kalktı
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Avrupa'da yaşayan Türkler'in yurda gelişlerinde uygulanan 14 gün evde gözetim kuralı kalktı

AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, yurt dışında yaşayan ve tatillerini ana vatanlarında geçirmek isteyen vatandaşlar için uygulanan 14 günlük evde gözetim kuralının kalktığını bildirdi.

Avrupa'da yaşayan Türkler'in yurda gelişlerinde uygulanan 14 gün evde gözetim kuralı kalktı
11.06.2020 15:33 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:54

AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, yurt dışında yaşayan ve tatillerini ana vatanlarında geçirmek isteyen vatandaşlar için uygulanan 14 günlük evde gözetim kuralının kalktığını bildirdi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sınır kapılarından yurda girişlerde uygulanan 2 haftalık evde gözetim uygulamasının sonlandığını belirtti.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının geçen hafta baba ocaklarına gelişlerinin başladığını ifade eden Aksal, şunları kaydetti:

"Gurbetçi vatandaşlarımızın Edirnemiz'deki sınır kapılarından girişleri başladı. 14 gün evde gözetim uygulamasının da kalkmasıyla gurbetçilerimiz sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hasretlerini gidermiş ve tatillerini de yapmış olacaklar.

Bu kapsamda Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlüğümüzde sezon için hazırlıklarını tamamladı, gerekli takviyeler yapıldı. Tek amacımız hasretle ana vatanlarına gelen vatandaşlarımızı en kısa sürede işlemlerini tamamlayıp sevdikleri için yola koyulmalarını sağlamak. Gelenlere 'hoş geldiniz' diyorum, yola çıkacaklara da Allah yol açıklığı versin."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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