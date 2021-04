Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarından Uganda'da ihtiyaç sahibi ailelere et yardımı

Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının bağışladığı, Uganda'da kesilen sadaka ve adak kurbanlarının etleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Merkezi Avrupa'da olan Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Genel Başkanı Cahit Ataş, geçen yıl salgın nedeniyle ramazan ayında dağıtım yapamadıklarını, telafisini bu yıl yaparak geniş kapsamlı bir yardım organizasyonuna imza attıklarını söyledi.

Ramazan boyunca 11 cami ve okulda toplu iftar yemeklerinin yanında sadaka ve adak kurban kesimleri ile gıda yardımlarının sürekli yapıldığını kaydeden Ataş, ramazanda, Afrika başta olmak üzere 4 kıta ve 22 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine imkanları dahilinde ulaşarak düzenledikleri insani yardım faaliyetleriyle bir kez daha ümmet olmayı hatırladıklarını belirtti.

"Bereketi, kardeşliği, sevgiyi paylaşan bilir, diyerek yollara düştük. Uganda'da hayırseverlerimizin emanetlerini yerine ulaştırmanın mutluluğu içindeyiz. İnfak ve yardımlaşma duygularının zirvede olduğu mübarek ramazan ayını en güzel şekilde iyilik ve güzellik vesilesi kılmak için seferber olduk." diyen Ataş, ihtiyaç sahiplerine yönelik insani yardım çalışmaları, kurban ve gıda dağıtımının yanında zekat, adak ve fitre dağıtımlarının Uganda'nın dört bir yanında gönüllüleri tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ataş, insani yardımlarla bir kez daha ümmet olduklarını hatırladıklarını ve hatırlattıklarını, kardeşlerinin derdiyle dertlenmenin mutluluğunu yaşadıklarını ve yaşattıklarını dile getirerek, hayırseverlerin, derneğin organize ettiği projelere de destek verebileceğini aktardı.

Türklerin Uganda'ya yardım dağıtmaya geldiğini öğrenince sevincini 5 yıl önce kendisine hediye edilen Türk bayraklı tişörtünü giyerek gösteren Sekidde Yunusi, her yıl evine ancak Türkiye'den hayırseverlerin dağıttığı yardımlarla et girdiğini anlattı.

Ramazanda Türkiye sayesinde iki bayramı birlikte yaşadıklarını anlatan Yunusi, "Geçen yıl Kurban Bayramı'nda salgın yüzünden et dağıtımı yapılmadığı için iki yıl aradan sonra et yiyebileceğiz. Bu ramazanda çok şükür çifte bayram yapacağız. Evimize hem et girdi hem de Ramazan Bayramı'nı kutlayacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar