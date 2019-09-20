20.09.2019 00:18

AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkan Yardımcısı Hadi Turus, iki günlük ziyaretleri çerçevesinde, Almanya'daki çeşitli dernek ve Türk sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek, Avrupa'da yaşayan vatandaşların sorunlarını masaya yatırdı.

Ziyaretin ilk gününde heyet Frankfurt ve Duisburg kentlerindeki Türk Federasyonu, Bad Kreuznach Alevi Cemevi, basın kuruluşlarını ziyaret ederken, ikinci günde ise Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu, Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) ve Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) Almanya'nın Köln kentindeki genel merkezlerini ziyaret etti.

Sırakaya, ziyaretler sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, 1961 işçi göçüyle Avrupa'ya gelen bir topluluğun artık bugün üçüncü jenerasyona evrilmiş durumda olduğunu, üçüncü nesil gençlerin sorunlarının birinci nesille farklılık gösterdiğini söyledi.

Sırakaya, "Özellikle üçüncü jenerasyon kardeşlerimizin Türkiye'ye aidiyet bilincinin geliştirilmesi noktasında, aynı zamanda Türk diline hakim olma noktasında eksiklikler olduğunu görüyoruz. Avrupa'da yaşayan gençlerimizin Türkiye ile bağları güçlendirilmeli. Bizler de Türkiye'de meclis olarak, hükümet olarak Avrupa'daki vatandaşlarımızın bu konulardaki sorunlarını çözme noktasında gerekli gayreti göstereceğiz." dedi.

Vatandaşların anavatan Türkiye ile olan aidiyet bağlarını güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade eden Sırakaya, şunları belirtti:

"Gerek bu bağları güçlendirmek, gerekse yaşadıkları ülkelerdeki hayat standartlarını arttırmak için bizlerin neler yapabileceğini, buradaki sivil toplum kuruluşlarıyla tekrar görüşme imkanımız oldu. Bu çerçevede inşallah önümüzdeki süreç içerisinde bizler iktidar olarak, hükümet olarak, siyasi parti olarak, aynı zamanda YTB olarak bürokratik anlamda yapacağımız çalışmalarla elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz."

YTB Başkan Yardımcısı Hadi Turus ise iki günlük ziyaretleriyle buradaki sivil toplumun ve vatandaşların nelere ihtiyacı olduğunu istişare ettiklerini ve başkanlık olarak yürüttükleri çalışmaları yerinde izleyerek, doğru yolda olduklarını gözlemlediklerini belirtti.

Başkanlık olarak özellikle Avrupa'daki gençler konusunda çalışma yürüttüklerine işaret eden Turus, "Yeni neslin özellikle eğitim konusundaki başarılarını göz önünde bulundurarak yerinde burslandırmalarla destek verip, onların mezuniyet aşamasındayken Türkiye'deki önemli kurumlarda staj yapma imkanını öne çıkarıyoruz. Türkçe eğitimin ve aslında dilin ne kadar önemli olduğunu vurguluyoruz. Dilin hemen akabinde dini ve kültürü de etkilediğini bildiğimiz için öncelikle Türkçe konusunda çalışmalarımız var." şeklinde konuştu.

YTB'nin gençlerle ilgili diğer projelerine de değinen Turus, "Gençlerimizin Türkiye'ye olan aidiyetini sağlayabilecek gençlik programları, gezi programları, staj programları, spor bakanlığımızla ortaklaşa yaptığımız temasal park kamp programlarımız var. Bu yıl şimdiye kadar 5 binin üzerinde gencimizi Türkiye'ye götürdük ve hedefimiz yıl sonunda bu sayıyı 10 bine çıkarmak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA